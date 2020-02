Amadeus abbandona il Teatro Ariston: non era mai accaduto al Festival di Sanremo [VIDEO]

La prima serata del Festival di Sanremo 2020

Questa settimana l’attenzione di gran parte degli italiani è catalizzata sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora, infatti, andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020 quando verrà proclamato il vincitore.

Dopo la prima giornata, la classifica premia Le Vibrazioni, la band con a capo Francesco Sarcina. Una serata ricca di grande emozioni con la presenza di Al Bano e Romina Power, ma anche l’esibizione con lacrime di Tiziano Ferro.

Senza parlare delle gag di Rosario Fiorello col conduttore Amadeus e li discorsi sulla violenza sulle donne da parte delle due vallette: Diletta Leotta e Rula Jebran. Ma in tarda serata all’Ariston è accaduto qualcosa mai successa nella storia del Festival della canzone italiana. Di cosa si tratta?

Amadeus ed Emma Marrone lasciano l’Ariston

All’esterno del Teatro Ariston di Sanremo era presente un red carpet esclusivo. Qualcosa che non era mai accaduto in 70 anni di Festival. Infatti il conduttore e direttore artistico della kermesse canora insieme all’ospite Emma Marrone hanno abbandonato il palcoscenico e addirittura la sala. Per quale motivo?

La cantante salentina e il marito di Giovanna Civitillo si sono indirizzati a Piazza Colombo, sempre nella cittadina ligure. “Non è mai successo in 69 anni, lo facciamo per la prima volta io e te”, ha riferito Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus rivolgendosi all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. (Continua dopo il video)

L’esibizione in Piazza Colombo

A quel punto Emma Marrone, dopo aver cantato due brani al Teatro Ariston si è esibita a lungo sul palco di Sanremo, coinvolgendo tutti gli spettatori presenti nella piazza con un madley di tutti i suoi più grandi successi. Ricordiamo che la salentina da poco ha festeggiato il suo primo decennio di carriera.

Per la prima volta in assoluto nella storia della kermesse canora, nella cittadina ligure è stato allestito un palco in Piazza Colombo dove il conduttore della manifestazione canora ha guidato la Marrone per permetterle di esibirsi all’aperto. E mentre Amadeus era fuori, Diletta Leotta e Jebral presentavano il Festival all’interno dell’Ariston.