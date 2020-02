Uomini e Donne: è tornato il sereno tra Ida e Riccardo, il post sui social

Un post pubblicato da Riccardo Guarnieri fa capire che tra lui e Ida è tornato il sereno. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: di nuovo crisi tra Ida e Riccardo

In una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, Ida è tornata in studio per fare la sfilata. In quell’occasione alcuni presenti in studio le hanno chiesto come stavano andando le cose con Riccardo, ma lei è stata titubante nella risposta fino a dire che non ne voleva parlare.

Non solo, ma subito dopo è scoppiata a piangere. Insomma, era evidente che tra loro le cose si erano interrotte di nuovo, come sempre. Nessuno dei due, però, ha voluto parlarne pubblicamente questa volta. Tuttavia, Riccardo poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram che ha chiarito tutto.

Il post di Riccardo Guarnieri

L’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram da Riccardo era relativo alla decisione di Ida di uscire dal programma per dare un’altra possibilità alla loro relazione. Si parla, quindi, di mesi fa ormai. A sorpresa, qualche ora fa l’ex cavaliere del trono over ha pubblicato qualcosa che non lascia dubbi.

Lui e Ida hanno superato la crisi. Infatti, nella foto ci sono loro due molto sorridenti e nella didascalia lui le ha dedicato una frase molto romantica: io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Continua dopo il post)

Non solo, ma anche nelle Stories, Riccardo ha pubblicato la canzone di Giorgia Scelgo ancora te. Tutto chiarito dunque. La coppia darà delle spiegazioni pubbliche o questa volta terrà il tutto privato?

Il matrimonio si farà?

Ricordiamo brevemente che cosa è successo tra Ida e Riccardo. Dopo un anno e mezzo di relazione travagliata, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island. Hanno deciso di uscire insieme e di andare a convivere ma dopo un po’ di tempo Riccardo ha lasciato Ida.

Entrambi sono tornati a Uomini e Donne per voltare pagina, ma dopo diverse frequentazioni lui ha ammesso di essere ancora innamorato di lei. Il riavvicinamento è stato complicato e molto lento fino a quando Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo.

Lei, inevitabilmente, è rimasta spiazzata da questa proposta di matrimonio e si è presa del tempo. Poi ha deciso lo stesso di andare avanti, provare a costruire davvero le basi per un matrimonio. Dalle parole di Riccardo sui social sembrava che stessero già pensando ad una data. Voi che cosa ne pensate?