“Mica ho detto pecorina…”: gelo in studio, Paolo Bonolis mette in imbarazzo la campionessa di Avanti un altro! [VIDEO]

Avanti un altro! diverte il pubblico di Canale 5

Se si vuole trascorrere un’oretta piena di sano divertimento e spensieratezza basta sintonizzarsi tutte le sere su Canale 5 guardando Avanti un altro!.

Infatti il game show giunto alla nona stagione e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti grazie alla loro gag creano delle situazioni davvero imbarazzanti. Una situazione del genere si è vissuta ieri sera, martedì 4 febbraio 2020 quando la campionessa di turno è scoppiata a ridere di fronte il padrone di casa. Per quale motivo?

Grande imbarazzo ad Avanti un altro!: ecco cosa è successo

Nel game show Avanti un altro! la campionessa Antonella stava giocando nell’ultimo quiz per provare a portarsi a casa il montepremi accumulato durante la puntata. Ma ad un tratto, mentre il padrone di casa stava parlando, la ragazza si è bloccata non riuscendo a trattenere le risate.

Per quale motivo questa strana reazione? Tutto è nato dal quesito del conduttore romano Paolo Bonolis, apparentemente innocente: “Pecorella o maialina, l’amica di Peppa Pig è una…?”. Ma la gag non è di certo terminata qui. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto dopo.

Paolo Bonolis messo in difficoltà dalla campionessa

A quel punto la campionessa di turno ha sbagliato la risposta non riuscendo a trattenersi davanti ad un Paolo Bonolis sbigottito. Quest’ultimo è stato costretto ad interviene dicendole che non ha pronunciato la parola pecorina.

“Mi perdoni ma pure lei…”, ha sbottato il collega di Luca Laurenti. Il pubblico presente nello studio 1 dell’Elios in Roma , dopo qualche secondo di gelo, è esploso in un’ovazione, apprezzando visibilmente la battuta. Quindi il marito di Sonia Bruganelli ha richiamato tutti alla calma: “Io voglio rimanere in una chiave sobria, ma lei non pensi a quella cosa lì”.

Nel frattempo continua il successo del game show del preserale di Canale 5 avvicinandosi sempre di più alla concorrenza, ovvero L’Eredità di Flavio Insinna che ogni sera raggiunge dei record davvero importanti. Ecco il video che racchiude l’intera gag ad Avanti un altro!: