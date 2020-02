‘Mi piace fare tutto…’: Gabriel Garko senza freni sotto le lenzuola

L’attore de L’onore e il rispetto senza freni

Che Gabriel Garko sia amante dell sesso e non dell’amore ormai è una cosa saputa. Più volte, l’attore si è lasciato andare a confessioni bollenti che riguardano proprio la sua vita intima e i suoi gusti personali.

In una recente intervista rilasciata a ‘La Nazione’, l’ex di Eva Grimaldi ha parlato del suo desiderio di libertà e della voglia di sperimentare di tutto insieme alla sua partner, comprese le più particolari fantasie erotiche. Vediamo nei dettagli cosa ha confessato.

Gabriel Garko bollente sotto le lenzuola

L’attore che per anni ha fatto perdere la testa a migliaia di ragazzine nei panni di Tonio Fortebracci questa volta si è davvero superato. Gabriel Garko, infatti, intervistato dal noto quotidiano, ha spiegato quali sono le su fantasie erotiche e sopratutto perchè non vuole sposarsi.

Secondo la sua opinione le nozze sono una sorta di contratto e non è giusto che due persone stiano ‘legate’ da una firma. Inoltre, una coppia sposata non fa più ‘certe cose’ ma si limita semplicemente a fare l’amore. Sotto le lenzuola, per Garko è tutto consentito senza limitazioni.

La passione per il cinema

Gabriel Garko ha esordito sul piccolo teleschermo da giovanissimo. La sua carriera è piena di successi: dal titolo di “Più bello d’Italia” alle fiction italiane più importanti come L’onore e il rispetto, Rodolfo Valentino fino al cinema dove è stato diretto da registi importanti come Ozpetek, Zeffirelli e Pieraccioni. L’attore, però, ha anche dovuto affrontare momenti complicati.

Di recente, dopo la recitazione, ha deciso di regalarsi una nuova emozione, scrivendo una sua biografia che tra l’altro sta ottenendo numerosi consensi ‘Andata e Ritorno’. Il libro parla della sua vita passata e dei tanti momenti bui che ha dovuto superare, tra cui la morte di una donna, deceduta davanti ai suoi occhi qualche anno fa.

A parte questo tragico evento, attraverso la lettura si capisce quanto Dario ha accantonato il suo ‘personaggio’ ritornando ad essere ciò che è sempre stato.