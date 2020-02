Samantha De Grenet: “Ho avuto un tumore”, per la prima volta racconta il suo dramma

Ogni mercoledì, come sempre, è in edicola il nuovo numero del settimanale “Chi“. In quello di oggi, mercoledì 5 febbraio, è stata pubblicata un’intervista fatta a Samantha De Grenet nella quale ha confessato di aver avuto un tumore. La showgirl non aveva mai parlato di questo problema prima d’ora.

Ha deciso di aprirsi per la prima volta ai microfoni di Chi ed ha raccontato dettagliatamente quando e come ha scoperto di avere questa malattia e come sta adesso.

Samantha racconta come ha scoperto il tumore

Per Samantha De Grenet l’ultimo anno e mezzo non è stato affatto facile, dal momento che si è trovata a combattere con un tumore. La donna ha raccontato di essersi resa conto di avere un bozzo duro sul seno a luglio 2018. A seguito di questa scoperta, si recò dal medico per un controllo e l’esito fu devastante. Purtroppo si trattava di qualcosa di molto serio che andava rimosso immediatamente.

Fu così che l’ex concorrente dell’Isola dei famosi si rimise sul motorino per tornare a casa e, sconvolta alla notizia, si dimenticò anche di pagare la visita. Dopo poco tempo scoppiò in lacrime, ma il suo pensiero andò immediatamente a suo figlio. La donna, infatti, ha detto di aver sofferto moltissimo all’idea di dover fare questa comunicazione ai suoi cari. Ad ogni modo, nel giro di poco tempo si è sottoposta all’operazione chirurgica.

La De Grenet è guarita

Samantha De Grenet ha spiegato che si è trattato di un tumore di 2 centimetri che, per fortuna, è stato preso in tempo. Per tale ragione, l’oncologo le ha spiegato che non fosse necessario sottoporsi alla chemioterapia, ma solo alla radioterapia. Dopo aver fatto il ciclo di cure necessario, la showgirl può tornare a sorridere e ad essere felice. Per fortuna, infatti, adesso sta bene, anche se deve fare dei controlli per monitorare la situazione.

In un primo momento, ha confessato di aver tenuto nascosto tutto a suo figlio, ma quest’ultimo ha capito tutto ed ha esortato sua madre a raccontargli tutta la verità. è stato in quel momento che la donna si è liberata di tutto il suo dolore scoppiando in un pianto disperato. Grazie all’affetto di suo marito e di tutta la sua famiglia, la protagonista di questo increscioso avvenimento è riuscita a farsi forza anche nei momenti più bui.