Luciana Littizzetto, foto sulla sedia a rotelle: i fan preoccupati per le sue condizioni

Luciana Littizzetto qualche mese fa ha avuto una brutta caduta che le ha provocato una doppia frattura la ginocchio. Inconveniente che l’ha portata anche ad avere un piccolo intervento chirurgico, per fortuna perfettamente riuscito. (Continua dopo la foto)

Luciana Littizzetto, le sue condizioni oggi

La comica, spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, al momento è ancora bloccata e non ha ripreso in pieno la sua autonomia. Recentemente ha pubblicato una foto che ha particolarmente fatto preoccupare i fan e sono stati moltissimi i commenti lasciati a margine dello scatto. Lucianina, così come è stata ribattezzata dai suoi fan, appare su una sedie a rotelle. Per fortuna è tutto ok: deve solo stare a riposo per poter riprendersi al meglio. (Continua dopo la foto)

A riposo si gode i figli Vanessa e Jordan

Il riposo forzato è occasione per la comica per stare in famiglia tra gli affetti più cari. Luciana ha infatti due splendidi figli, Vanessa e Jordan, che ama molto e alla quale è legatissima. I due ragazzi sono soliti postare sui rispettivi social delle foto con lei che documentano la loro quotidianità. La Littizzetto ha spesso parlato del rapporto che ha con loro. I due ragazzi sono stati adottati dalla comica molti anni fa ed oggi i tre sono inseparabili.

La separazione da Davide Graziano

L’anno scorso Luciana, suo malgrado è balzata agli onori del gossip per la sua separazione improvvisa dal suo storico compagno Davide Graziano, batterista del gruppo Africa Unite. I due si sono detti addio dopo quasi 20 anni di convivenza, lasciando senza parole i fan.

Una separazione dolorosa che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’attrice non è mai scesa nei particolari della rottura e nessuno ha mai saputo quali siano state le reali motivazioni che hanno spinto la coppia a dirsi addio.

In una recente intervista la 58enne ha parlato di generiche incomprensioni, senza sviscerare nulla. Oggi è single e serena e si gode l’intimità e la bellezza della sua famiglia e dei suoi splendidi ragazzi che non la lasciano sola nemmeno per un istante.