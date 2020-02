‘Ma cosa hai combinato?…’: pioggia di critiche per Romina Power, il look a Sanremo 2020 non piace

Ieri sera Al Bano e Romina si sono esibiti sul palco dell’Ariston lasciando il pubblico senza parole. La coppia arriva a Sanremo come ospite d’onore si è esibita in un medley del passato ma ha anche presentato il loro ultimo singolo, scritto da Malgioglio, ‘Raccogli l’attimo’.

Un’esibizione fantastica che ha colpito non solo i presenti ma anche tutto il pubblico a casa, che ha rivisto nei loro occhi quell’amore e quella passione che ormai li tiene legati da più di 30 anni. Accanto alla loro performance, nelle ultime ore, su è alzata una vera e orpia bufera sulla cantante statunitense. I più attenti, infatti, hanno notato un dettaglio molto particolare che non gli è piaciuto affatto…

Il web contro Romina Power per il suo look

Il web si sa non perdona mai e sembra non perdonare nemmeno la favolosa Romina Power. Bellissima, con una grande voce e sopratutto sempre con tanta eleganza. Durante l’esibizione a Sanremo, dove si è presentata totalmente in bianco, qualcuno non ha apprezzato il suo look, criticando il make up ma anche il suo preso, trovato eccessivo.

Nonostante non rientra più in quella taglia 40 che sfoggiava negli anni 80, Romina resta sempre e comunque di una bellezza rara. I più cattivi si sono scagliati contro l’ex di Al Bano affermando che il trucco considerato pesante ha eccentuato le proprie rughe e messo in evidenza la sua età, tanto da essere quasi irriconoscibile. (Continua dopo la foto)

Il ritorno a Sanremo con il brano Raccogli l’attimo

Romina Power, nonostante le critiche per il suo abito bianco e il suo trucco è riuscita ancora una volta a conquistare il palco dell’Ariston. Insieme al suo ex Al Bano, la coppia si è portata a casa una vera e propria standing ovation.

A 33 anni da ‘Nostalgia canaglia’ e presentati dalla loro figlia Romina, i due sono sono scesi dalle scale mano nella mando. Carrisi e la cantante si è esibita cantando alcune hit del passato tra cui: ‘La siepe’, ‘Ci sarà’, ‘Felicità’, prima di proporre l’inedito ‘Raccogli l’attimo’ scritto da Cristiano Malgioglio.