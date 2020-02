Silvia Toffanin e il rapporto con la suocera: “La mamma di Pier Silvio…”

Silvia Toffanin è senza dubbio uno dei personaggi più amati della tv e piano piano è cresciuta da un punto di vista professionale, al punto da entrare nei cuori dei telespettatori sempre più.

Da anni ormai la seguono, fedeli e felici e nulla sembra rompere questo rapporto che si è venuto a creare. Di lei e della sua vita privata, sempre in prima pagina suo malgrado, si è detto praticamente tutto, ma che rapporto ha con la suocera, la bellissima mamma di Pier Silvio Berlusconi?

Silvia Toffanin e il rapporto con la prima moglie di Silvio Berlusconi

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi e dal loro amore sono nati Pier Silvio e Marina Berlusconi. I due sono stati insieme per molti anni, precisamente 20, ma alla fine sono scoppiati.

Si sono conosciuti giovanissimi e per l’ex Premier, così come raccontato anche in una recente intervista è stato subito amore a prima vista. Lei, bellissima, è convolata a nozze con il politico nel marzo del 1965. Si sono lasciati nel 1985 a seguito dei rumors che volevano Berlusconi infatuato di Veronica Lario, l’attrice che è poi diventata la sua seconda moglie. Con l’ex coniuge c’è stata una separazione consensuale ed ancora oggi hanno un rapporto sereno.

Anche con Silvia Toffanin pare che i rapporti siano molto buoni e che le due donne abbiano da sempre un legame fondato su stime e rispetto reciproca. Ma d’altronde, come non andare d’accordo con la padrona di casa di Verissimo?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: grande amore

Stanno insieme da più di 20 anni, ma il tempo per loro sembra non passare mai. Nel corso di questo tempo mai nessun gossip o pettegolezzo ha scalfito un legame che per molti rappresenta una vera e propria favola d’amore in piena regola: bellissimi ed innamorati, hanno suggellato il sentimento con la nascita di due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Al momento sono in tanti i fan che sperano in un passo in più e in quelle nozze che tardano ad arrivare ma a cui la coppia sembra non pensare.