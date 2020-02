“Mamma che esagerazione…’: Antonella Mosetti esce di seno, il bikini non contiene le grazie [FOTO]

Antonella Mosetti incanta il web con la sua bellezza

Sono passati quasi trent’anni da quando un giovanissima Antonella Mosetti esordiva a Non è la Rai, programma cult nato da un’idea di Gianni Boncompagni. Nonostante sia passato tutto questo tempo la soubrette continua ad ottenere successo, soprattutto sui social network.

Infatti, tranne qualche sporadica apparizione in tv a Mattino 5 o Pomeriggio Cinque, l’ex conduttrice di Paperissima Sprint fa l’influencer e realizza shooting fotografici per Instagram.

Circa tre anni fa i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vederla all’interno della casa del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. Ma tornando sulla sua attività sui social, l’ex gieffina di recente ha condiviso uno scatto che ha lasciato a bocca aperta tutti i follower.

La soubrette laziale e il bikini bollente

Antonella Mosetti è super attiva sul suo account Instagram, infatti quotidianamente publica delle Stories o dei post. E a proposito di questo, qualche ora fa l’ex ragazza di Non è la Rai ha postato una foto mentre si sta rilassando in una piscina coperta. Fin qui nulla di strano se non fosse per la mise adottata. Infatti la madre di Asia Nuccetelli ha un bikini nero con delle aperture sia nella parte inferiore che quella superiore del costume.

E proprio nella seconda opzione fa sì che il décolleté della soubrette romana fosse in bella evidenza. “Attraversa l’inferno a testa alta”, sono queste le parole della donna ad accompagnare l’immagine appena descritta. Quale è stata la reazione dei seguaci? Nemmeno a dirlo in centinaia si sono precipitati sul profilo della loro beniamina per lasciare dei likes e commentare, anche in modo spinto, l’iniziativa della Mosetti. (Continua dopo il post)

La decisione della figlia Asia Nuccetelli

Poco fa avevamo menzionato Asia Nuccetelli che, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo.

Il motivo? Tre anni fa la ragazza è stata pesantemente criticata per il suo aspetta fisico, ovvero che sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. Ora l’ex gieffina oltre a fare l’influencer si sta dedicando anima e corpo alla sua grande passione: l’equitazione con tanto di gare agonistiche.