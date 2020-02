Una Vita anticipazioni spagnole: Celia perde il bambino, Ursula in galera

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che, molto presto, ad Acacias accadranno numerosi colpi di scena. Le puntate che andranno in onda dal 17 al 23 febbraio, infatti, si tingeranno di crimini e tradimenti.

Tra gli eventi che desteranno particolare sgomento ci sarà, sicuramente, la morte di Fra Guillermo. Il mentore di Telmo sarà brutalmente assassinato e del crimine sarà incolpata Ursula. Celia, invece, avrà un malore e perderà il bambino.

Una Vita spoiler: Celia perde il bambino

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, le anticipazioni spagnole rivelano che Telmo si dirà pronto a lasciare i suoi abiti sacerdotali per amore di Lucia. Quest’ultima, però, avrà il fiato sul collo di Samuel, il quale non vorrà aspettare oltre per sposarla.

Celia, invece, avrà un brutto malore e Felipe la porterà in ospedale. La fanciulla, purtroppo, scoprirà di aver perso il bambino e il suo compagno accuserà Trini di questo. Per tale ragione, impedirà alle due amiche di frequentarsi.

Una volta scoperta la tragedia, Lucia chiederà a Samuel di rimandare nuovamente le nozze. Questa volta, però, l’Aday si mostrerà irremovibile e spingerà l’Alvarado ad andare comunque avanti con l’organizzazione della cerimonia. Intanto, gli abitanti di Acacias saranno spiazzati da una morte inaspettata. Fra Guillermo verrà ucciso con un coltello. Sarà Telmo a trovare il suo cadavere.

Anticipazioni spagnole: Ursula viene incastrata

Il sacerdote sarà devastato dalla notizia e Lucia proverà a consolarlo. La presenza costante del gioielliere, però, impedirà ai due di avere un po’ di intimità. Telmo accuserà Espineira della morte del suo mentore, ma il Priore negherà. Mendez, intanto, farà le sue indagini per scoprire chi sia il colpevole e il primo ad essere interrogato sarà proprio il prete.

Successivamente, Celia rivelerà al sergente di aver visto Ursula discutere animatamente con il defunto Guillermo. Per tale ragione, le anticipazioni spagnole di Una Vita ci segnalano che la donna sarà la principale indiziata.

A confermare la versione dei fatti della compagna di Felipe ci saranno anche altri abitanti del paesino. Mendez, allora, irromperà a casa della Dicenta nella speranza di trovare qualche prova e lì vi troverà proprio l’arma del delitto. La dark lady, quindi, finirà in manette.