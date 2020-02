Gianmarco Onestini riceve una lettera da Adara Molinero: dettagli inediti sulla coppia

Gianmarco ha ricevuto una lettera dalla sua Adara e ha svelato dei dettagli inediti. Ecco che cosa è successo in Spagna

El tiempo del descuento: Gianmarco riceve una lettera da Adara

La storia tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero sta continuando a regalare molte emozioni in Spagna. Entrambi erano concorrenti della settima edizione del Gran Hermano Vip e tra loro è nato qualcosa in più dell’amicizia. Lei aveva un compagno ma ha deciso di lasciarlo per vivere questo nuovo amore con Gianmarco.

Una volta fuori dal reality, però, qualcosa tra di loro non è andato come previsto e si sono allontanati. Un nuovo reality, El tiempo del descuento, li ha riuniti ma per poco.

Lei dopo una settimana ha deciso di abbandonare il programma per tornare dal suo bambino di pochi mesi. Tanto è bastato, però, a farla riavvicinare a Gianmarco. Infatti, Adara ha detto a Gianmarco che le serviva del tempo ma in realtà poi in studio ha ammesso di essere totalmente innamorata di lui.

L’ex gieffino le ha anche scritto una romantica lettera d’amore per chiederle di aspettarlo e le ha parlato di tutti i momenti a cui pensa e di quanto sente la sua mancanza. Questa volta, nell’ultima puntata andata in onda del programma spagnolo, è stata Adara a scrivere una lettera d’amore a Gianmarco.

La lettera d’amore di Adara

Adara ha fatto recapitare una lettera a Gianmarco, che si trova ancora nel reality spagnolo. La modella ha confessato di essere triste nel vedere lui triste ma gli ha promesso che lo sta aspettando.

Vederlo da fuori le ha fatto capire i sentimenti che lui prova per lei ed è riuscita a capire anche che cosa ha provato lui mentre la aspettava fuori dalla Casa del Gran Hermano Vip. Adara lo ha pregato di fidarsi di lei perché quando uscirà inizieranno davvero la loro relazione anche se questa creerà del “casino”.

Gianmarco in tutta risposta ha detto di sentire molto la sua mancanza anche se sa che lei deve risolvere dei problemi avendo lasciato il compagno con il quale ha un figlio piccolo. Tuttavia, ha anche svelato dei dettagli inediti. Nelle lettere che si sono scritti entrambi hanno scritto una cosa che hanno scelto entrambi di non leggere ad alta voce e quella cosa era “Ti amo”.