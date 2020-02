Grande Fratello Vip: nuovo confronto nella notte tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Clizia e Paolo hanno affrontato la loro situazione. Ecco che cosa si sono detti i due vip gieffini

Grande Fratello Vip: Paolo e Clizia, nuovo confronto nella notte

Il web ha fantasticato molto su una possibile storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip in questa quarta edizione. Prima sembrava che Ivan stesse corteggiando Clizia, poi tutto l’interesse si è spostato verso Clizia e Paolo.

Tra loro è nato un feeling molto particolare, spesso si ritagliavano dei momenti tutti per loro. Tuttavia, se Clizia aveva detto alle sue coinquiline che Paolo era il suo tipo, Paolo aveva detto che non c’era nessuna attrazione fisica da parte sua.

Invece, la settimana scorsa, Alfonso Signorini li ha messi di fronte ad un video che riassumeva i momenti più carini della coppia ed entrambi si sono imbarazzati molto per questo. Alla fine della puntata, però, Clizia ha fatto una confessione inaspettata, ovvero che fuori c’è una persona che la aspetta. Quando ne ha parlato con Paolo lui ne è rimasto molto sorpreso e da quel momento si è notato un certo distacco tra loro. Poi, però, Clizia ha voluto affrontare di nuovo l’argomento con lui.

Il confronto tra Clizia e Paolo

Clizia ha parlato molto di questa situazione in Casa, soprattutto con Licia Nunez, la quale le ha suggerito di riflettere bene perché se a casa è arrivato un certo tipo di messaggio vuol dire che qualcosa tra lei e Paolo c’è.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha deciso di affrontare di nuovo Paolo e dirgli che era sicura del fatto che lui si sarebbe allontanato dopo aver saputo della persona fuori. Tuttavia, lei sta riflettendo e se non ne ha parlato prima c’è un motivo.

Inoltre, Clizia ha detto a Paolo che non aveva capito che lui fosse interessato a lei perché scherza ed è affettuoso con tutte in Casa. Ma Paolo non si è sbilanciato, si è limitato ad ascoltarla e basta. Non ha detto nulla, né sulla persona fuori, né sul suo pensiero o interesse nei suoi confronti.

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi a favore della relazione

Se Paolo continua a stare sulle sue e a non sbilanciarsi su questa storia, i suoi genitori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi hanno già detto tutto. Il padre ha visto un certo interesse da parte del figlio, la madre ha già dato la sua benedizione alla nuova coppia. Voi, invece, che cosa ne pensate?