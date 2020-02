Selvaggia Lucarelli contro Alessia Marcuzzi, lite sul web per un like

Lite social tra Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi: è polemica per un like, scoppia la discussione

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi sui social network. Infatti, nasce uno scontro dopo un po’ di tranquillità dei giorni scorsi. Infatti, l’attenzione era tutta focalizzata sul Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Però, in merito ai commenti nati tra la Lucarelli e Alessia Marcuzzi, subito è scoppiata un po’ di lite. Infatti, da giornalista ancora una volta ha messo in luce il suo carattere un po’ particolare, infatti ha fatto una piazzata alla conduttrice solo per un like.

La conduttrice aveva messo Like ed una persona che aveva scritto che quando leggeva qualcosa che scriveva Alessia riusciva sempre sorridere, mentre invece quando leggeva i post fatti dalla “collega” giornalista non riusciva a ritrovare il sorriso. A questo post Alessia aveva messo un “mi piace” che non è piaciuto alla giornalista dè Il Fatto Quotidiano.

Selvaggia Lucarelli e la lite con Alessia Marcuzzi

Appena è uscito il like di Alessia Marcuzzi, subito la giornalista Selvaggia Lucarelli ha reagito dicendo che lei non è una collega della bella Alessia. Quindi, in realtà il paragone tra le due è poco azzeccato.

Alla frase è stata messa una emoticon con occhiolino che è una frecciatina nei confronti della Marcuzzi. Alessia ha deciso però di rispondere a questo attacco dicendo che lei non aveva letto il tweet interamente, ma piuttosto che aveva visto semplicemente il complimento nei suoi confronti.

In modo simpatico ha voluto anche dire che ha fatto tutto da sola, perché lei non voleva dire nulla di male. La bella conduttrice, spiega che lei non riesce a vedere tutti i tag che le persone mettono anche perché a volte, comunque sono davvero troppi.

Il botta e risposta con Alessia Marcuzzi

Selvaggia Lucarelli non ha lasciato correre quello che è stato il like lanciato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi ad un commento che parlava male della donna. In pratica, sembrerebbe che c’è troppa attenzione sui social. È quello che ha voluto dire anche la conduttrice. Infatti, Alessia ha specificato che lei non fa troppa attenzione a ogni parola e ogni tanto si distrae.

Piuttosto anche loro dovrebbero cercare di non attaccarsi troppo e di concentrarsi su cose differenti. Invece di prendere sempre ogni parola in maniera precisa e fare una polemica per ogni cosa, alla fine ha cercato di smorzare i toni ma di certo non è stato facile visto il caratterino di Selvaggia.