Fedez replica al rifiuto di un privèe in pizzeria alla Ferragni

Fedez commenta ironicamente al responsabile di una pizzeria di Caserta che aveva riportato una storia du Chiara Ferragni

Il responsabile di una nota pizzeria di Caserta aveva rifiutato il privè per Chiara Ferragni ed il suo compagno Fedez. Secondo il racconto di Francesco Martucci, titolare de “I masanielli”, storica pizzeria di Caserta, Chiara Ferragni, avrebbe telefonato alla pizzeria chiedendo di riservare un’intera area della struttura per una serta.

Era arrivato però il rifiuto da parte del titolare della nota pizzeria che aveva specificato poi, su un post Facebook, di non aver accettata assolutamente di fare un trattamento privilegiato per qualcuno e di conseguenza, aveva rifiutato questo invito.

La pizzeria si trova a Caserta ed è una di quelle che ha ricevuto il premio come le migliori 50 pizzerie d’Italia. Il problema è che è nata subito una discussione sui social network con persone a favore e gente contrarie sull’azione di Chiara di cercare di prenotare uno spazio tutto per lei della pizzeria. A quanto pare però, a chiarire le cose e a far capire come sono andate è stato Fedez.

Fedez ironizza sulla pizzeria di Caserta

Quando ha letto il post su Chiara Ferragni fatto dal pizzaiolo Francesco Martucci, non poteva credere ai suoi occhi. Infatti, sebbene i toni erano pacati, l’uomo diceva che aveva detto solo la verità e quindi, non aveva un privé a disposizione per i Ferragnez, però chiaramente si è scatenata l’ira da parte degli haters.

Subito Fedez è intervenuto. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato su Instagram che loro sono a Los Angeles e ovviamente, è alquanto inverosimile che volessero essere ospitati in un privé di una pizzeria di Caserta. Con un po’ di ironia, ha detto chi avesse notizie di fargli sapere in merito alla disponibilità di un privé a Caserta.

La battuta ironica per smorzare le polemiche

Dopo la battuta di Fedez su social network, sono molte le persone che si sono scatenate nei confronti di Francesco Martucci. Il responsabile della pizzeria “I masanielli”, probabilmente ha cercato di fare un po’ di pubblicità gratuita al ristorante.

A dire il vero non è un locale che ne ha particolarmente bisogno, quindi non si riesce a capire qual è il motivo di questo specifico comportamento. Probabilmente nei prossimi giorni risponderà e sarà tutto più chiaro a tutti.