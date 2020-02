“E’ partita la farsa…”: Naike Rivelli in versione rock, senza reggiseno protesta contro Sanremo [FOTO]

Naike Rivelli torna a tuonare contro Sanremo

Era lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale quando attraverso Instagram, Naike Rivelli è andata a ruota libera contro il Festival di Sanremo. Ora che la kermesse sanremese è iniziata a tutti gli effetti la figlia di Ornella Muti è tornata a tuonare sul social network.

La 45enne ha espresso il suo pensiero a modo suo, ovvero mostrandosi con una mise sensuale e una serie di hashtag citando la musica, la politica e il potere. Ma andiamo avedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

Il pensiero sul Festival da parte della figlia di Ornella Muti

Un paio di mesi fa Naike Rivelli aveva scritto sul suo profilo IG, che conta oltre 250 mila follower, che il Festival della canzone italiana è solo un covo di raccomandati e dei protetti di Maria De Filippi.

A quanto pare si riferiva ai 5 dei 24 Big in gara provenienti dal talent show Amici. Inoltre non si era risparmiata a lanciare una frecciatina agli ex suoceri, ovvero Al Bano e Romina Power scrivendo questa frase: “No comment, non voglio sparare sulla croce rossa”.

A dicembre aveva dato una piccola anticipazione affermando che sulla kermesse canora potrebbe scrivere una Odissea. Ora, invece, la 45enne mostrandosi in versione rock con chitarra in mano e in topless, si è espressa così: “Anche quest’anno è partita la farsa! le voci di corridoio dicono… Verità o solo chiacchiere di corridoio?”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto di Naike Rivelli su IG

Come sempre Naike Rivelli ha taggato la madre Ornella Muti che, con molta probabilità è stata lei stessa ha fotografare la figlia in posa seducente. La reazione dei follower? Sempre la stessa, oltre ad apprezzare le doti fisiche della 45enne con dei likes, le hanno dato ragione sul pensiero espresso per Sanremo. Inoltre non sono mancate le solite polemiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera sulla sua iniziativa di apparire sui social mezza nuda.