Claudio Lippi mistero sulla sua scomparsa “La prova del cuoco”

Claudio Lippi non è presente alla “Prova del Cuoco” da diverso tempo, è mistero su quali siano le motivazioni di questa assenza

Non è chiaro come mai Claudio Lippi non sia più presente alla “Prova del cuoco”. Dopo la tanta attenzione nei confronti di Elisa Isoardi e della sua trasmissione, adesso si cerca di capire quale sarà l’andazzo del programma.

Alcuni rumors hanno parlato di un ritorno di Antonella Clerici nella trasmissione di Rai 1. A dire il vero però non è stato ancora confermato nulla. Quello che è certo è che la conduttrice bionda, potrebbe tornare tra i fornelli della “Prova del Cuoco” solo a giugno.

Intanto Isoardi, sta portando avanti il programma culinario che riesce a raggiungere sempre tantissimi ascolti con un buon successo di pubblico. La donna conduce insieme a Claudio Lippi compagno di avventure, molto ironico che all’interno del programma ha un ruolo di primo piano.

Claudio Lippi assente ingiustificato dalla Prova del Cuoco

Ormai da qualche tempo non si capisce che fine abbia fatto Claudio Lippi della “Prova del Cuoco”. Infatti, zio Claudio, è assente e molti non riescono a capire qual è il motivo. Oramai a partire dal 28 gennaio scorso, Elisa Isoardi ha semplicemente detto che l’uomo non poteva essere presente perché aveva altri impegni, ma che sarebbe tornato molto presto.

Ora però il tempo è passato e quindi non si riesce a capire in che modo riuscirà a fare ritorno e soprattutto quali sono questi impegni che lo stanno tenendo lontano dal programma.

Le parole di Elisa Isoardi sul suo collega

In una seconda occasione parlando di Claudio Lippi, Elisa Isoardi aveva detto che l’uomo era stato colpito da una brutta influenza e quindi per questo motivo non aveva potuto partecipare alla “Prova del cuoco”.

E’ chiaro che adesso, col passare del tempo le domande iniziano a diventare più insistenti. Nella puntata del 5 febbraio, dopo le numerose domande dei telespettatori sui social network, Elisa è intervenuto un’altra volta sull’assenza di zio Claudio. Ha cercato di rassicurare il pubblico da casa sulla presenza del conduttore e ha detto che purtroppo, non sta molto bene.

Ha anche intonato le note della canzone di Fausto Leali “Mi manchi”, proprio per far capire che assolutamente non ci sono perplessità in merito alle condizioni di salute dell’uomo. Lippi è solo assente temporaneamente me molto presto farà ritorno della nota trasmissione televisiva.