Al Bano e Romina, colpo di scena a Sanremo: lite furibonda dietro le quinte. Ecco cosa è successo

Grande esibizione per Al Bano e Romina e Sanremo 2020

Albano e Romina hanno emozionato il pubblico di Sanremo e ieri sera è stata una delle coppie più attese sul palcoscenico. In realtà i due artisti dovevano partecipare come concorrenti, tanto che il direttore Artistico Amadeus ha cercato in in ogni modo di convincerli.

Se da un lato Albano sembrava avesse ceduto, dall’altra parte la Power ha fatto un passo indietro. Entrambi si sono esibiti con un pezzo scritto da Cristiano Malgioglio che ha lasciato tutti senza parole.

Al Bano come un leone a Sanremo

Il cantante di Cellino San Marco, molto contento di poter gareggiare di nuovo al Festival di Sanremo, insieme all’entusiasmo del paroliere Malgioglio. Qualcosa o meglio qualcuno ha rotto quell’atmosfera. Stiamo parlando proprio di Romina Power che ha mandato letteralmente tutto all’aria per paura di gareggiare insieme ai giovani rappers.

Questi almeno sono i rumors circolati sul web nelle ultime ore e riferite da Alberto D’Agostino. Al Bano aveva anche pensato partecipare da solo ma il brano di Malgioglio era per la coppia, tra l’altro scritto proprio insieme alla ex moglie.

Romina Power dice no e mette in difficoltà il suo compagno

Dietro il rifiuto di Romina Power pare ci sia anche un’altra verità. La cantante come si è visto ieri sera a Sanremo sembra non riesca più a cantare, tanto da aver scelto il playback. La voce di Carrisi ha sempre sopraffatto quella dell’ex moglie ma oggi, dopo anni, la cantante non se la sente di esibirsi dal vivo una canzone intera e sopratutto in più serate.

Tale motivo, sempre secondo alcune indiscrezioni, sembra essere stata la miccia che ha acceso una pesante discussione dietro le quinte. Infatti, durante l’esibizione, la coppia che si mostra spesso mano nella mano e guardandosi negli occhi, questa volta ha scelto quasi l’indifferenza. Nonostante tutto, Al Bano e Romina sono riusciti a portare a casa la loro vittoria, senza però, non alzare un polverone mediatico.