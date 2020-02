Shannen Doherty, una delle protagoniste di “Beverly Hills 90210”, il cancro è tornato ed è anche al quarto stadio (FOTO)

Shannen Doherty confessa di avere di nuovo il cancro ma questa volta è al quarto stadio

Shannen Doherty ha rivelato di avere nuovamente il cancro ed è al quarto stadio. La bella Brenda di Beverly Hills è a pezzi ed annunciato in televisione di essere nuovamente malata. In lacrime, ha rivelato che all’età di 48 anni deve fare i conti con una diagnosi di tumore al seno molto grave.

Il male si era presentato già nel 2015 e lei era riuscita a tenerlo sotto controllo con delle specifiche cure mediche. Adesso però lo stadio è davvero molto avanzato e ci sono delle metastasi.

Una condizione molto pericolosa che rischia di mettere in serio pericolo, la vita della donna. Ecco per quale motivo, la bella Brenda di Beverly Hills ha deciso di raccontare il dramma che sta vivendo in un’intervista a Good morning America sulla ABC.

Shannen Doherty e la brutta notizia per la sua salute

L’attrice famosa soprattutto per le serie TV, ha spiegato che da qualche settimana ha avuto la notizia del quarto stadio del cancro che l’ha colpita. Non ha ancora metabolizzato bene questa brutta novità che riguarda la sua vita, ma, quello che è certo è che pensa di non meritarsi ancora tanto dolore.

Ha raccontato subito questo episodio a suo marito ed a sua madre ed in più, la 48enne ha anche spiegato che non sta vivendo per niente bene.Nel corso dell’intervista, la bella Brenda di Beverly Hills ha spiegato che quando ha scoperto della morte del collega e amico Luke Perry è stato per lei davvero uno shock.

In tv Shannen Doherty ha raccontato che ha voluto mettere in piedi il reboot di Beverly Hills 902010 prodotto nel 2019. Però, nonostante questa fase davvero difficile della sua vita sembrava passata, ora è stata colpita da un momento bruttissimo con il ritorno del cancro al seno. (Continua dopo la foto)

Il terrore della morte e la vita professionale di “Brenda”

La cosa da sottolineare è che Shannen Doherty, nonostante questo brutto momento della sua vita, comunque torna in scena. Quando ha saputo di avere nuovamente il cancro è tornata subito sul set. L’attrice di Beverly Hills ha voluto spiegare che in pratica, la vita non finisce.

Certo quando arriva una diagnosi di questo genere, è difficile ma piuttosto è necessario combattere con tutte le forze. Inoltre, ha spiegato che ha voluto raccontare di questa brutta malattia anche ad un suo collega storico, ovvero Brian Austin Green, marito di Megan Fox, che ha reagito cercando di farle tanta forza.