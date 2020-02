Bufera su Al Bano e Romina Power, possibile lite dietro le quinte di Sanremo: ecco il motivo

Al Bano e Romina Power nella bufera

Chi ha seguito la prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo avrà di certo visto la performance di Al Bano e Romina Power. Come ha fatto sapere Dagospia, la storica coppia poteva essere una dei 24 Big in gara, infatti il conduttore e direttore artistico ha fatto di tutti per convincerli a partecipare.

Infatti era arrivata la risposta positiva da parte del cantautore che era al settimo cielo per poter gareggiare ancora una volta sul palco dell’Ariston. Ma l’ex moglie Romina Power ha frenato il suo entusiasmo mandato tutto all’aria. A quanto pare la cantante statunitense non sopporta le competizioni, quindi ha accettato di partecipare alla kermesse canora solo come ospite d’onore.

Lite dietro le quinte si Sanremo 2020?

Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete, però, la ragione del rifiuto di Romina Power a gareggiare a Sanremo 2020 sarebbe un’altra. Sembrerebbe che la statunitense non riesca a cantare come in passato, infatti la voce dell’ex marito Al Bano più delle volte sovrasta quella sua. La cantante americana non se la sente più di interpretare un brano intero e per lo più davanti ad una platea così prestigiosa.

Quindi si dice che ci sarebbe stata una forte discussione dietro le quinte del Teatro Ariston. Il motivo? A quanto pare i due ex coniugi avevano una visione differente sulla loro esibizione, ovvero se cantarla dal vivo oppure in playback. Alla fine hanno scelto la seconda opzione e i telespettatori se ne sono accorti immediatamente.

La reazione dei fan di Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power sul palco dell’Ariston non erano complici come sempre, infatti nei loro occhi traspariva freddezza. Inoltre la cantante continuava a guardare lo sguardo dell’ex marito per evitare di sbagliare. Per molti è stato un vero e proprio affronto al pubblico che da 25 anni attendevano un loro brano inedito.

I fan e i telespettatori non l’hanno presa per niente bene scatenandosi sui vari social network. Tra i vip che hanno commentato anche la blogger Selvaggia Lucarelli che su Twitter non è stata proprio clemente con la storica coppia.