Costanza Caracciolo, di nuovo incinta di un’altra femminuccia nascita ad aprile

Costanza Caracciolo incinta di un’altra bambina: racconta sui social network la sua gravidanza

Costanza Caracciolo racconta che è incinta di un’altra femminuccia. Un momento molto bello della sua vita, in cui l’ex velina spiega di essere in dolce attesa. Per la gioia di suo marito Bobo Vieri, Costanza, aspetta un’altra bambina.

Nascerà ai primi di aprile e sui social network, ha deciso di avvisare tutti i suoi followers sempre più social, la donna si dice molto felice di questa ultima notizia e quindi è pronta ad affrontare questo momento importante.

La sua prima figlia si chiama Stella nata il 18 novembre 2018. Secondo la bella Costanza, potrebbe essere che ci sia un po’ di gelosia tra le sorelle, però, è chiaro che le farà il possibile per cercare di tenere la situazione al massimo sotto controllo.

Costanza Caracciolo e l’annuncio della gravidanza

L’ex velina moglie di Bobo Vieri, ha detto tutti i follower che ha la scadenza per la nascita fissata nei primi giorni di aprile. Adesso, continua ad essere madre di Stella e racconta anche che da quando ha il pancione, i capelli le sono cresciuti davvero molto.

Costanza Caracciolo, però nonostante la gravidanza è sempre in ottima forma e dice che non ha cambiato di troppo le abitudini della sua vita. In pratica, continua a mangiare sushi, anche se cotto, e poi dice che sta iniziando a pensare agli acquisti da fare per l’arrivo della nuova bambina.

Le servirà un passeggino doppio ed in più, non sa neanche di che tipo ha bisogno. È ancora molto indecisa e cerca anche l’aiuto ed i commenti da parte di qualche followers.

L’educazione dei bambini e i commenti dell’ex velina

Costanza Caracciolo ai suoi fan racconta anche che nel corso di questa gravidanza si è dedicata a delle lunghe camminate e al pilates. Però ora è sempre molto stanca e le fa male la schiena.

Ha ben capito, da quando è madre, che è importante essere sempre molto attenti alle esigenze dei bambini, però rispettare le idee diverse. Infatti, ognuno cresce i figli come ritiene più opportuno: la cosa importante è puntare sull’educazione ed essere sempre vicini ai propri bambini.

L’idea di questo tipo di educazione, è importante per fare in modo che i bambini crescano bene. In particolare, Costanza ha voluto rispondere alle domande dei followers in merito all’idea di esporre i bambini sui social network. Ha detto e ribadito che lei pensa che ognuno sia libero di fare ciò che vuole.