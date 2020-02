Manuel Bortuzzo, paralizzato da un anno celebra la sua ‘rinascita’ con un tatuaggio (FOTO)

Manuel Bortuzzo e la sua rinascita: la celebrazione un anno dopo con un tatuaggio molto eloquente

Manuel Bortuzzo vuole raccontare tutto quello che ha passato e soprattutto, la sua rinascita. Infatti, da qualche giorno ha presentato il suo tatuaggio dopo lo sparo che gli ha cambiato la vita.

La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, l’atleta è stato ferito in un agguato all’Axa nella periferia di Roma. Era rimasto paralizzato e per il nuotatore non c’è stata più possibilità di utilizzare gli arti inferiori. I due giovani che hanno compiuto questo agguato sono stati condannati a 16 anni ed ora lui sta seguendo la riabilitazione per riuscire a riprendere parte della mobilità.

È chiaro che spera di tornare a camminare, ma quello che dice è che ora grazie ad una patente speciale è riuscito a tornare alla guida. Dopo aver lottato contro la morte, si è reso conto di quanto è importante combattere e anche mettere in campo la giusta speranza per sopravvivere.

Ha iniziato questo percorso di riabilitazione che gli ha permesso comunque di recuperare una buona autonomia. Per celebrare questo momento importante della vita ha deciso di realizzare un tatuaggio. (Continua dopo la foto)

Manuel Bortuzzo e l’annuncio del nuovo tattoo

Manuel Bortuzzo presenta ai suoi follower un tatuaggio che celebra questa fase di rinascita della sua vita. In pratica, il giovane Manuel, originario di Treviso, si è fatto incidere due angeli sul braccio sinistro.

A condividere il tattoo è stato anche tuo padre Franco, nella data di in cui si celebra un anno a partire dal bruttissimo episodio. In merito a quello che è accaduto nella fase del processo e anche tutti percorsi difficili che sta affrontando, Manuel ha anche scritto un libro che si chiama Rinascere.

La rinascita dopo un momento di disperazione

L’ex nuotatore Manuel Bortuzzo nel suo libro Rinascere ha spiegato quello che sta affrontando e quali sono i sentimenti che lo stanno spingendo a non mollare. Anche nel corso della presentazione della dell’opera in una conferenza stampa, si era detto molto felice di aver trovato da qualche parte la forza.

L’ex atleta può dire di aver conosciuto la vista della disperazione e che facendo il possibile per tornare a camminare. Ora sa che il percorso è tutt’altro che in discesa, però la cosa importante è sempre cercare di trovare quella motivazione necessaria, per dare il massimo e riuscire a stare nuovamente bene.