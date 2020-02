Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti. Il messaggio social non lascia dubbi: questione di “corna”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno litigato, cosa è accaduto questa volta?

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ad appassionare il pubblico a casa. A quanto pare, però, nelle ultime ore qualcosa è accaduto tanto che la Platano è arrivata a Uomini e Donne in lacrime. Solo poche settimane fa si parlava addirittura di fiori d’arancio e di mettere su una vera famiglia. Cosa è accaduto adesso?

Nuova crisi per la coppia del Trono over

Negli ultimi mesi Ida e Riccardo sembravano davvero felici. Nonostante non si vedessero più nello studio di Uomini e Donne, tramite le loro storie Instagram, le loro foto e alcuni gesti, il web non credeva di vederli di nuovo ai ferri corti.

Ida nelle ultime settimane infatti, ha “illuso” tutti i suoi fan, dopo aver postato un’immagine in atelieur in abito da sposa. Molti, infatti, avevano creduto che la parrucchiera di Brescia stesse addirittura a buon punto con i preparativi.

Gli ultimi giorni invece hanno cambiato e annullato totalmente tutti questi mesi e la coppia è di nuovo in crisi. La dama non ha annunciato ufficialmente la loro rottura ma allo stesso tempo il suo silenzio spiega tutto. Proprio Riccardo, qualche giorno fa, ha raccontato la sua verità ai propri fan tramite una diretta Instagram, affermando di essere in crisi con la Platano a causa dei soliti problemi personali.

Maria De Filippi pronta ad intervenire

Nonostante sia Ida che Riccardo non si siano espressi apertamente sulla questione, poche ore fa proprio Guarnieri ha postato una stories lasciando tutti senza parole. Si tratta di una sua foto in bianco e nero, ma a colpire tutti è la canzone che Riccardo ha scelto come sottofondo: Scelgo ancora te, di Giorgia. Un titolo decisamente preoccupante, così come la parte di testo che il bel pugliese ha scelto per la sua stories. (Continua dopo la foto)

Intanto nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni. Pare che il litigio tra i due sia nato dalla gelosia di lui che avrebbe scoperto qualcosa su Ida. L’uomo quindi si sarebbe allontanato da lei per poi riapparire parlando di perdono.