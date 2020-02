Serena Enardu: spuntano i like sospetti ad Alessandro, ex tentatore di Temptation Island Vip

Serena Enardu ha continuato a lasciare dei like al tentatore di Temptation Island Vip che le aveva fatto perdere la testa. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: spuntano i like sospetti di Serena ad Alessandro Graziani

Nel web i vari siti di gossip continuano a chiedersi se Serena Enardu sia del tutto sincera nei confronti di Pago o se la sua sia soltanto l’intenzione di recuperare il consenso del pubblico e di avere visibilità. Infatti, a qualcuno non è sfuggito un gesto che probabilmente non andrà bene a Pago se lo sapesse.

Fino al giorno prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, Serena ha continuato a lasciare dei like alle foto di Alessandro Graziani. Quest’ultimo è il tentatore di Temptation Island Vip con cui lei ha avuto una sorta di flirt.

Ricordiamo anche che una volta finite le registrazioni di Temptation Island Vip Alessandro aveva detto di continuare a sentire Serena. Poi però lei ha deciso di riconquistare Pago e a quel punto Alessandro ha iniziato a scrivere delle frecciatine sui social e a pubblicare delle faccine che ridevano. Insomma, come stanno allora le cose? Tra Serena e Alessandro che cosa c’è stato?

Il pubblico contro Serena

Serena ha avuto la possibilità all’inizio di questa carta edizione del Grande Fratello Vip di poter entrare nella Casa per una settimana. Il pubblico da casa, però, messo di fronte a questa possibilità ha votato per il no.

La produzione del reality ha lasciato passare un paio di settimane e poi ha deciso di far entrare Serena ugualmente, ma questa volta come una nuova concorrente. Secondo Alfonso Signorini è stato un favore fatto a Pago, dal momento che ha capito di voler stare di nuovo con la sua ex compagna.

Il pubblico, però, non ha decisamente apprezzato questa mossa. Il televoto è stato completamente ignorato, ma le persone hanno speso dei soldi per dare la loro opinione. Inoltre, per la maggior parte Serena è alla ricerca di un riscatto della sua immagine, vista la brutta figura e le critiche collezionate dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. Voi che cosa ne pensate?