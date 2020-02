Tiziano Ferro si commuove sulla canzone di Mia Martini, il messaggio di Loredana Bertè (Foto)

La 70ma edizione del Festival di Sanremo sta pian piano entrando nel vivo. Alla conduzione Amadeus che ha voluto al suo fianco per tutte le cinque serata della kermesse il suo amico Fiorello e Tiziano Ferro.

Il cantante di Latina proporrà nelle diverse serate cover delle canzoni più amate presentate al Festival oltre che brani del suo repertorio. Nella puntata d’esordio di questa edizione ha cantato Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, Almeno tu nell’universo di Mia Martini e Accetto Miracoli canzone tratta dal suo ultimo album.

Ha fatto molto parlare la commozione e l’emozione che ha mostrato Tiziano Ferro durante l’esecuzione del brano della grande e indimenticata Mimì. Il cantante, infatti, non è riuscito neanche a completare con precisione l’esecuzione della canzone. Al termine si è lasciato andare ad un lungo abbraccio con Amadeus.

La prima serata del Festival di Sanremo

Ad aprire la 70ma edizione del Festival di Sanremo ci ha pensato Fiorello che vestito da prete, ha sottolineato di aver indossato la tonaca di Don Matteo, ha presentato Amadeus. Pian piano sono entrati sul palco tutti i cantanti in gara, partendo dalla categoria nuove proposte.

Fantastica la passerella anche delle due donne scelte per la puntata d’esordio ovvero Diletta Leotta e Rula Jebreal. La giornalista sportiva si è concessa per un simpatico siparietto con il conduttore facendo finta di essere a bordo campo durante una partita, prima di un monologo dedicato alla bellezza e a sua nonna presente in sala.

Molto intenso il monologo di Rula Jebreal che ha parlato della violenza sulle donne. E’ stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più toccanti di questa edizione del Festival di Sanremo. La giornalista ha utilizzando anche alcune frasi di canzoni famose italiane per far capire come andrebbe trattata una donna.

Sul palco si sono poi alternati i protagonisti dell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”, a seguire è stato il turno dell’attesa ospitata di Romina Power e di Al Bano che hanno proposto un medley del loro successi oltre che presentare un inedito “Raccogli l’attimo” scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Infine ospite Emma Marrone che ha ripercorso il suo viaggio in musica alla kermesse sanremese.

La lettera di Tiziano Ferro e la risposta di Loredana Berté

Come detto in precedenza Tiziano Ferro si è commosso durante l’esecuzione della canzone Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Nella mattinata seguente ha scritto un messaggio molto bello nel quale ha ribadito di averci provato con tanto amore, ringraziando chi ha capito la sua commozione. (Continua dopo il post)

E’ arrivata a stretto giro di posta la dolce replica di Loredana Berté, sorella della grande Mia Martini. La cantante ha definito immensa la prestazione di Tiziano Ferro sottolineando che sia lei che Mimì sono orgogliose di lui. Un bellissimo gesto che mostra la sensibilità di una grande artista.