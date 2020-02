Uomini e Donne, Sonia Pattarino scrive a Ivan Gonzalez: ‘Paola Caruso? A me hai fatto molto peggio’

Sonia ha scritto una lettera a Ivan parlando anche di Paola Caruso. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne, Sonia appoggia Paola Caruso e poi attacca: ‘Con me hai fatto di peggio’

Ivan Gonzalez, dopo aver partecipato a diverse trasmissioni televisive spagnole, è approdato nella tv italiana. Prima è diventato popolare a Temptation Island Vip per aver sedotto la stellare Valeria Marini, poi è stato un tronista di Uomini e Donne.

In quell’occasione ha scelto Sonia Pattarino e tra loro c’è stata una relazione di sette mesi. Dopo una crisi, Sonia e Ivan hanno fatto un bellissimo viaggio in Messico e tutto è andato per il meglio. A settembre, però, Ivan ha lasciato Sonia all’improvviso.

L’ex corteggiatrice ha rilasciato diverse dichiarazioni con cui ha cercato di spiegare come sono andate le cose. Ma Ivan che cosa ha fatto? Nulla. È andato al Grande Fratello Vip e ha completamente omesso la sua esperienza a Uomini e Donne. Ovviamente, non ha parlato nemmeno di Sonia.

Lei ha scritto una lettera attraverso il settimanale DiPiù e ha ricordato un’altra vicenda: la polemica di Paola Caruso. Vi ricordate? L’ex Bonas di Avanti un altro ha accusato Ivan di averla sedotta e abbandonata all’Isola dei Famosi spagnola. Ebbene, Sonia nel ricordare questo episodio, ha poi detto a Ivan che a lei ha riservato un trattamento ancora peggiore. Perché? Perché lei e Ivan sono stati proprio fidanzati, hanno conosciuto le rispettive famiglie e lei si era trasferita a Madrid da lui.

Sonia ha ribadito il fatto di averlo voluto vedere di persona per parlare con lui quando ha deciso di lasciarla, ma per lui non era necessario vedersi. L’ex corteggiatrice ha ribadito che il modello spagnolo è interessato solamente alla tv. Infatti, l’ha lasciata per il GF Vip perchè voleva creare la storia d’amore anche in quel reality con Clizia Incorvaia.

Tutti contro Ivan

Ivan non è rimasto molto nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti l’hanno mandato quasi subito al televoto e il pubblico, infastidito dalla vicenda di Uomini e Donne e di Sonia, ha deciso di eliminarlo, nonostante fosse in sfida con Carlotta Maggiorana, poco conosciuta rispetto a lui.

Ivan è stato molto criticato al di fuori del reality e, dopo la sua eliminazione, anche Clizia Incorvaia non gli ha riservato delle belle parole. Anche lei ha pensato che lui volesse avvicinarsi a lei per creare la storia d’amore e andare avanti nel programma.