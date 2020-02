Un posto al sole, spoiler 6 febbraio 2020: Ornella apprende una cosa su Marcello

Gli spoiler di Un posto al sole di giovedì 6 febbraio sono a dir poco avvincenti. Nel dettaglio, nella puntata numero 5434 che sarà trasmessa al solito orario su Rai 3 si parlerà di Samuel ma anche di Giulia. L’aiuto cuoco di Caffè Vulcano avrà dei problemi d’amore.

Samuel, innamorato di Arianna, si vedrà mandare all’aria i suoi piani romantici per via di Andrea. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare a favore del giovane aiuto chef. Per quanto riguarda Giulia, Ornella apprenderà una cosa sconcertante grazie a Renato e cercherà di soccorrere l’amica. Riuscirà nell’intento?

Un posto al sole anticipazioni, trama giovedì 6 febbraio

Nella puntata di giovedì 6 febbraio di Un posto al sole si parlerà di Samuel il quale si vedrà sfumare i suoi sogni d’amore. Il nuovo aiuto cuoco ha preso una bella cotta per Arianna, ma la donna non è libera.

Con Andrea rincasato da Londra, Samuel finirà per essere messo un po’ in disparte. Presto, però, le cose potrebbero cambiare perché il Pergolesi e la Landi dovranno affrontare una spinosa questione che rischierà di far tremare il loro rapporto.

Ornella apprenderà da Renato una cosa scottante su Marcello e cercherà prontamente di avvisare la Poggi. Quest’ultima, tuttavia, continuerà a non credere che il suo affascinante e misterioso amico virtuale sia un truffatore e non si renderà minimamente conto dei rischi che corre. Ornella farà di tutto pur di far aprire gli occhi a Giulia, ma l’amica non le darà retta neanche un po’.

Spoiler Un posto al sole: Samuel e Arianna si baciano

Nella seguente settimana in UPAS assisteremo ad una scena inaspettata che lascerà i telespettatori di Rai 3 a bocca spalancata. ebbene, stando alle anticipazioni, tra Samuel e Arianna scapperà un bacio. La Landi si ritroverà ad attraversare un momento turbolento in quanto Andrea sarà nuovamente lontano e si riaffaccerà la questione dell’adozione. Si lasceranno?

Giulia, dopo un ennesimo chiarimento, finalmente aprirà gli occhi e capirà di aver preso una bella cantonata. Del tutto sconsolata, la povera donna cercherà conforto dai suoi cari. Per Alberto, invece, saranno dei giorni duri e pericolosi in quanto cercherà di risalire la china ma finirà per essere aggredito ferocemente.