Gemma Galgani innamorata? Spunta la dichiarazione: ecco per chi ha perso la testa fuori da UeD (Video)

La dama di Uomini e Donne innamorata fuori dal programma di Maria De Filippi

Gemma Galgani ormai fa parte di uomini e donna da circa 10 anni. La dama del trono over riesce a conquistare con le sue disavventure amorose milioni di telespettatori portando al programma della De Filippi il pieno di ascolti.

Nelle ultime settimane, la torinese si è vista al centro dello studio insieme ad un nuovo cavaliere. Si tratta di Emanuele che con i suoi modi focosi e molto passionali sta facendo perdere la testa a tutte, tranne che alla diretta interessata. Si perchè mentre Emanuele è lì per corteggiarla, Gemma sembra avere occhi per un altro uomo.

Gemma Galgani ecco di chi è innamorata

Negli anni sono stati tantissimi i cavalieri che hanno corteggiato Gemma Galgani. Purtroppo nessuno è mai riuscito ad andare oltre ad una semplice conoscenza e a portarla via dagli studi di Uomini e Donne.

Ovviamente, il suo continuo ritorno al trovo over ha creato anche alcuni dubbi tra i fan, infatti, molti non credono più alla sua buona fede. La domanda che però in molti si fanno e se al di la delle telecamere, Gemma ha una vita segreta o realmente un uomo nella sua città.

La dama del Trono Over oltre al suo lavoro, riesce a essere sempre molto presente anche sul suo profilo Instagram, dove parla e chiacchiera con tutti i suoi fan. Proprio sul social network i più attenti hanno scoperto di chi è innamorata la Galgani. Nella prima serata del Festival di Sanremo, Gemma ha caricato alcune stories dichiarando amore eterno ad Alberto Urso, ex allievo di Amici.

La passione per la musica

Gemma Galgani sembra aver perso la testa per Alberto, che quest’anno gareggia a Sanremo. La dama durante la prima serata del Festival, ha caricato molte storie su Instagram, complimentandosi con il cantante per la sua esibizione e per la sua performance davvero emozionante. Da tempo, la torinese segue con costanza il giovane e pare che ne sia davvero ‘innamorata’. Sarà lui il motivo per cui non riesce a fidanzarsi all’interno di Uomini e Donne?