Oroscopo Paolo Fox del 6 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

Arriva l’oroscopo di Paolo Fox del 6 febbraio con le previsioni astrologiche dettagliate su amore e lavoro per ogni segno zodiacale. Che cosa hanno in serbo gli astri per la giornata di giovedì? Ecco come cambiano gli equilibri dei 12 segni dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo del 6 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Dovete prima superare questi primi due mesi del 2020 e poi potete passare al piano di recupero. Marzo e aprile saranno due mesi di grande forza e Venere, da venerdì, favorirà l’amore

Toro – C’è discordia nelle prossime 48 ore. Questo oroscopo vi ricorda che in questa parte dell’anno sarà possibile risolvere dei problemi nati l’anno scorso. In amore ci vuole fermezza.

Gemelli – Da venerdì avete Venere favorevole, perciò questa parte della settimana lavora a vostro favore. Sabato e domenica sono due giornate importanti per il campo sentimentale. I prossimi 4 giorni favoriscono le riunioni e potrebbe esserci anche un invito speciale.

Previsioni di giovedì 6 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Questa è una settimana un po’ tormentata per chi non riesce a firmare un armistizio con le persone amate. Anche se dovete stabilire chi ha torto e chi ha ragione, siete sempre sul sentiero di guerra e tutto questo può influire anche in amore.

Leone – Le vostre speranze in amore potrebbero essere alimentate in questa parte della settimana. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate di grandi eventi per il vostro futuro e per le coppie forti.

Vergine – Chi ha raggiunto una certa età ed è insoddisfatto in amore, potrebbe lanciarsi a capofitto nel lavoro. Se in passato ci sono state perplessità, ora si può recuperare. Da venerdì con Venere positiva vi sentirete più sereni in amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Scorpione

Bilancia – Anche se questa Luna dissonante può generare qualche piccolo fastidio fisico, c’è positività nel vostro segno. Le coppie che hanno avuto dissidi devono stare più attente, soprattutto da venerdì.

Scorpione – Questa è una giornata sottotono per voi che state cercando delle soluzioni o dei punti di riferimento stabili. Potete trovare un vostro equilibrio sia nel lavoro che in campo economico ma dovete rinunciare a qualcosa, non si può portare avanti tutto. Tra aprile e maggio ci sarà un cambiamento di ruolo o di gruppo.

Sagittario – Questo fine settimana è favorevole per tutti coloro che vogliono vincere una sfida d’amore. Sabato e domenica saranno due giornate importanti dal punto di vista sentimentale. Se ci sono stati problemi con il partner, sarà il caso di affrontarli subito.

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – La Luna sarà opposta per le prossime 48 ore e non mancheranno divergenze di opinioni o personali. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione alle parole e al rapporto interpersonale.

Acquario – In questo momento state cercando di risolvere qualche problema economico o contrattuale. Entro questo weekend, si consiglia di mettere in chiaro alcune questioni lavorative e amorose.

Pesci – Cercate di non dimenticare ciò che è accaduto in questa prima parte della settimana e di dedicarvi alle relazioni importanti. Sono le ultime ore con Venere nel segno e l’uomo delle stelle spera che voi abbiate fatto una scelta d’amore. Infine, chi è indeciso tra due storie deve fare qualcosa di inedito.