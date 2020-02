Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu confessa a Pago: “Ho rovinato un sacco di cose”

L’ingresso di Serena Enardu ha scombussolato gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip 4, in particolare con il fidanzato Pago. I due sembrano aver ritrovato quell’intimità persa dopo l’esperienza a Temptation Island.

I due stanno provando pian piano a ricostruire un rapporto che sembrava essere arrivato al capolinea. Si tratta di un viaggio tutt’altro che semplice. I sensi di colpa e la fine delle relazione in diretta televisiva hanno continuano a provocare scontri e incomprensioni. In particolare l’ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo proprio tra le braccia del cantante.

La bella sarda è consapevole che il suo comportamento non è stato corretto. In particolare per quanto accaduto durante il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Ora, però, la situazione sembra essere decisamente cambiata. Di certo entrambi hanno buoni propositi per il futuro della loro coppia.

La relazione tra Pago e Serena Enardu

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale.

Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto.

A poche settimane di distanza l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Questo, ovviamente, ha destabilizzato il cantante anche se quest’ultimo si è detto molto felice della situazione.

La confessione di Serena Enardu

Serena Enardu si è lasciata andare ad un lungo abbraccio con Pago durante il quale ha confessato di aver vissuto momenti molto difficile. Riferendosi all’esperienza a Temptation Island ha rivelato che in molti l’hanno bollato come falsa e superficiale, questo ovviamente le ha creato molte sofferenze.

La bella sarda ha rivelato, inoltre, che per questo ha rovinato molte cose. Pago si è mostrato molto protettivo, sottolineando che a questo punto non devono più pensare al passato ma guardare solo con fiducia al futuro.