Festival di Sanremo, Francesco Sarcina ha ritrovato l’amore dopo Clizia? Ecco la verità

Le Vibrazioni di Francesco Sarcina sono in testa alla classifica del Festival di Sanremo dopo la prima serata della kermesse. Si tratta ovviamente di una graduatoria parziale visto che ha votato solo la giuria demoscopica.

Si è parlato molto della canzone che lo storico gruppo ha proposto sul palco dell’Ariston. In molti avevano paventato l’ipotesi che fosse ispirata alla fine della relazione tra il cantante e la sua ex moglie Clizia Incorvaia. In qualsiasi caso brano è piaciuto molto alle trecento persone incaricate di esprimere il giudizio nella serata inaugurale.

Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio del Festival i settimanali specializzati di gossip hanno parlato di una possibile nuova fiamma nella vita di Francesco Sarcina. E’ stato proprio quest’ultimo, durante un’intervista rilasciata al programma di Rai 2 Detto Fatto, a chiarire la situazione con un intenso scambio di battute con Jonathan Kashanian.

Il matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina è stato sposato per diversi anni con l’influencer Clizia Incorvaia. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. In tutto questo Scamarcio si è detto sconvolto sottolineando che tra lui e Clizia non ci sia mai stato nulla.

Infine Francesco Sarcina ha dichiarato in un’intervista che a fargli la rivelazione sarebbe stata la stessa ex moglie. Un caos che ha stravolto la vita dei diretti interessati. Un vortice mediatico nel quale sono stati, inevitabilmente, risucchiati.

Clizia e Francesco, secondo i racconti di lei, erano in crisi da tempo ma per il bene della figlia hanno deciso di riprovarci e in questa occasione ci sarebbe stata la confessione dell’influencer. Il cantante, ferito per il presunto tradimento, ha anche deciso di scrivere una canzone sulla vicenda anche se non è chiaro se si tratti del brano presentato al Festival di Sanremo, molto verosimilmente no.

La rivelazione di Francesco Sarcina

Come detto in precedenza Francesco Sarcina è stato ospite di Detto Fatto che, come tutti i programmi pomeridiani della Rai, si occupa del Festival di Sanremo. Il cantante ha avuto modo di avere un confronto con Jonathan Kashan nel quale non si è parlato solo di musica ma anche della sua vita privata.

Sarcina ha sottolineato che in queste settimane si sono dette tantissime cose sulla sua vita privata, molte delle quali non vere, chiarendo che al momento è single e che quindi non c’è nessuna donna nella sua vita.