‘Tra i rami una stella, quella sei tu…’: Rita Dalla Chiesa scossa, il triste addio sui social

Rita Dalla Chiesa ripensa a Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

Come tanti personaggi dello spettacolo anche Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi. Il 5 Febbraio 2020 l’ex conduttore de L’Eredità avrebbe dovuto spegnere 62 candeline ma purtroppo un’ischemia fulminante lo ha portato via da tutti. Proprio poche ore fa, la sua vecchia amica nonchè ex moglie ha voluto dedicargli un dolce pensiero che ha lasciato tutti senza parole.

I due conduttori si erano conosciuti e innamorati dietro le quinte di Tandem (1982), per poi andare a nozze nel 1992. Il divorzio del 1998 non li ha allontanati. La stima e l’affetto hanno permesso che il loro legame restasse forte, nonostante il tempo e la nuova famiglia di lui.

Gli auguri della conduttrice

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati uniti in matrimonio per circa 10 anni. Malgrado la separazione, tra due non è mai smesso di esserci del bene e sopratutto della stima profonda. Ancora oggi, l’ex presentatrice di Forum ha un ricordo bellissimo del compianto e ogni volta che ne parla lo fa con delicatezza e rispetto.

Proprio poche ore fa, Rita ha condiviso uno scatto su Instagram in occasione del suo sessantaduesimo compleanno. Nell’immagine in questione, la donna ha evidenziato una stella, proprio come quella pubblicata da Carlotta Mantovan pochi giorni fa. In quella stella luminosa intravista tra gli alberi, la conduttrice ha ‘rivisto’ Fabrizio. (Continua dopo il post)

Il silenzio di Carlotta Mantovan

Come già detto in precedenza nella giornata del 5 febbraio, molti sono stati i personaggi dello spettacolo che hanno voluto lasciare un pensiero per Fabrizio. Se da una parte Carlotta Mantovan, vedova di Frizzi ha scelto il silenzio, dall’altro lato il compianto ha ricevuto una dolce dedica da parte di Rita Dalla Chiesa.

Inoltre, anche Antonella Clerici ha ricordato il presentatore mostrando anche lei tutto il suo dolore per quella tragica e prematura scomparsa. Il post della donna nel giro di poche ore è stato riempito di like e molti utenti hanno lasciato anche un messaggio.