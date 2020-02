Uomini e Donne, anticipazioni 6 febbraio: volano scarpe e biscotti, Barbara crea caos [VIDEO]

Terzo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio alle 14:45 subito dopo Una Vita va in onda il terzo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal portale Witty Tv, la puntata odierna sarà incentrata sul ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri nello studio 6 dell’Elios in Roma.

Inoltre ci sarà lancio di un paio di oggetti da parte di Barbara De Santi nei confronti di Marcello. Mentre Armando Incarnato avrà una nuova discussione con Veronica Ursida, mentre Diana scoppierà a piangere per come è andata a finire la sua conoscenza con Luca.

Spoiler Trono over: il ritorno in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo un paio di mesi d’assenza Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Torneranno dove tutto ha avuto inizio, ovvero al Trono over di Uomini e Donne. Gli spoiler dell’appuntamento odierno rivelano che l’ex dama è l’ex cavaliere si presenteranno al cospetto di Maria De Filippi mano nella mano e con un grande sorriso stampato in viso.

Quando la parrucchiera bresciana rivelerà qualcosa del loro privato il suo fidanzato si arrabbierà dicendogli: “Ma perché dobbiamo litigare anche qui?”. A quanto pare la donna è arrabbiare con lui perché si è dimenticato di fare gli auguri di buon compleanno a Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Barbara De Santi super star, Diana piange e Armando furioso

Le anticipazioni del parterre senior di U&D svelano anche che Barbara De Santi andrà di matta commettendo dei gesti davvero inspiegabili. La dama prima tirerà un biscotto ricevuto da una donna del pubblico e successivamente una scarpa a Marcello. Il motivo? Il racconto della maestra non combacia con l’ex conoscente di Gems.

In tutto questo Gianni Sperti rimprovererà la danna per aver sprecato del cibo. Poi si parlerà anche di Armando e Veronica. Incarnato si scaglierà contro di lei accusandolo di intromettersi nel suo percorso al Trono over di Uomini e Donne. Infine Diana scoppierà a piangere perché pensa ancora a Luca. Ecco il video spoiler: