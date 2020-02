“L’ha fatto impazzire così…”: Loredana Lecciso e Al Bano sarebbero tornati insieme, tatosta a Romina Power

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme?

Sembra proprio che Loredana Lecciso abbia trovato il modo di riprendersi Al Bano e questo è piaciuto molto ai loro fan. Ovviamente tutto questo rappresenta uno scacco matto per Romina Power che dovrà ancora una volta mettersi da parte.

E’ questa l’indiscrezione che circola in rete dopo l’esibizione a Sanremo 2020 della storica coppia. Inoltre si dice che il Maestro Carrisi e l’ex moglie abbiano avuto una discussione dietro le quinte dell’Ariston, quindi il riavvicinamento tra il cantautore salentino e l’ex soubrette è sempre più credibile.

Una possibile sorpresa per San Valentino

A quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso non sono amici come vogliono fare credere, bensì sarebbero tornati insieme. Nel frattempo Loredana Lecciso avrebbe fatto qualcosa che ha ha fatto impazzire il Maestro di Cellino San Marco. Di cosa si tratta?

Sembra che l’ex soubrette salentina gli avrebbe organizzato una sorpresa per l’imminente San Valentino nella Tenuta in Puglia. Già da diversi mesi in tanti si sono accorti di una particolare sintonia tra i due, quindi non è escluso che prossimamente possano confermare oppure smentire il loro ritorno di fiamma.

Scacco matto di Loredana Lecciso a Romina Power

Sembrerebbe che Loredana Lecciso sia alla ricerca di consensi da parte dei fan del Carrisi, quasi un modo per mettere alle stretta Al Bano facendogli si essere ritornati insieme. La storia potrebbe essere stata nascosta in vista nel nuovo inedito che Al Bano e Romina Power hanno interpretato martedì sera al Festival di Sanremo e dei prossimi concerti che la storica coppia dovrà realizzare insieme per promuovere il nuovo album.

Quindi tutto di pende da un fatto economico? A quanto pare sembra proprio di si anche se Al Bano e Romina non sono più in sintonia come il passato. Una testimonianza il pubblico lo ha avuto con la loro performance nella kermesse sanremese fatta in playback. Naturalmente i tantissimi fan degli ex coniugi, invece, vorrebbero vederli insieme anche dal punto di vista sentimentale.