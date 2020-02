Oroscopo Branko 6 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 6 febbraio annuncia novità davvero interessanti. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata all’insegna dell’ottimismo, invece, per i nati sotto il segno dei Pesci sarà splendida. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 6 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata avete un ottimismo alle stelle. L’ottimo influsso di Marte può dare una svolta positiva alla professione e al lavoro dipendente. Mentre Venere vi aiuta a fare conquiste, la Luna litigiosa in Cancro disturba la digestione e vi tocca digerire un boccone amaro.

Toro – Il transito rapidissimo di Venere in Ariete indica tendenze a relazioni amorose nascoste. L’uomo delle stelle consiglia di amare alla luce del sole o della luna, poiché il vostro segno è molto amato da tutti i pianeti. Giove vi offre soluzioni inaspettate.

Gemelli – In questa giornata riuscite a dialogare con il vostro coniuge in maniera costruttiva, dopo le tensioni degli ultimi tempi. Dedicatevi di più alla vostra carriera, siete all’inizio di un altro corso professionale e ci vorrà tempo per decollare. Mercurio in Pesci è severo e puntiglioso. Occhi ai raffreddori.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Dall’inizio del 2020 questa nel segno è la Luna più bella. San Valentino in anticipo di una settimana! Anche in questa giornata può scoppiare un amore, soprattutto se vivete in posti di mare o vicino all’acqua. Nel campo lavorativo, professionale e nello studio dovete assumere un atteggiamento trasparente e cristallino.

Leone – Il vostro segno è sostenuto dall’ottima Venere in Ariete in trigono con Marte in Sagittario: amore appassionato. Il meglio è previsto sabato, quando inizia il plenilunio nel segno, felicità alle stelle! Nel campo lavorativo ci sono difficoltà nei rapporti di lavoro, qualcuno non è d’accordo con le vostre azioni, idee. A volte, conviene cedere. Non vi cadrà la corona.

Vergine – Giove favorisce le vostre scelte professionali e nuovi progetti ma i problemi non mancano. Infatti, ci sono tensioni nelle collaborazioni e non ci sono garanzie per un matrimonio sereno. In questo momento, avete voglia di fare dei cambiamenti, sentire che gli altri si prendono cura di voi.

Previsioni di giovedì 6 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Con l’opposizione Saturno-Luna dovete fare attenzione ai classici sintomi come reumatismi, ossa, digestione lenta. Questa opposizione interessa anche la famiglia, magari succede qualcosa che vi rende felici. Per ora, tenete la bocca chiusa per quel che riguarda affari e iniziative pratiche. Direte tutto lunedì.

Scorpione – L’opposizione di Urano in Toro crea terreno ideale per nuove passioni e agita le coppie di vecchia data. È anche un pianeta importante per le collaborazioni professionali e nei giorni di Luna negativa avete anche la possibilità di partire con nuove iniziative. Anche in questa giornata, gli astri creativi e finanziari sono baciati dalla fortuna.

Sagittario – Siete portati a fare tante cose insieme a scapito della qualità, e qualcuno vi rimprovera di questo. Specie se fate un lavoro sempre a contatto con il pubblico. Interrogate anche il vostro cuore: qualcosa disturba la vostra relazione. Fate in modo di non spegnere la vostra passione.

L’oroscopo di Branko del 6 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete avere tanta pazienza nell’attività fisica ed essere molto comprensivi in famiglia. Luna che si oppone a Saturno è preoccupante, poiché tocca la salute, soprattutto il sistema osseo, apparato respiratorio e digestivo. L’unica cosa positiva è che questo transito vi permette di pensare, fare scelte importanti. Anche l’amore marcia alla grande.

Acquario – In questa giornata sono favoriti gli studi, le attività commerciali e i contatti sociali. Approfittate delle vostre amicizie e relazioni sociali per chiedere aiuto. Liberatevi di obblighi insopportabili e iniziate a organizzare l’attività a vostro piacimento. Marte vi rende gelosi, mentre Venere dice che non dovete temere nulla.

Pesci – In questa giornata potreste ricevere qualche piacevole sorpresa. Luna in Cancro è davvero splendida, Venere e Giove fanno nascere nuovi amori, Mercurio allarga il raggio d’azione, anche nel lavoro. Un colpo di scena è previsto mercoledì 19 febbraio. L’oroscopo di Branko consiglia di fare dei viaggi.