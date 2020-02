Tra Alberto Urso e Valentina Vernia è tutto finito: “Ecco chi è la vera donna della mia vita”

Alberto Urso al Festival di Sanremo 2020

Ebbene sì, Alberto Urso sta affrontando la sua prima esperienza al Festival di Sanremo da single. Il trionfatore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, stando a quanto riporta Dagospia ha troncato la sua relazione sentimentale con l’ex allieva del talent show, Valentina Vernia.

I due ragazzi si erano conosciuti a lungo all’interno della scuola televisiva di Canale 5, ma da un bel po’ la bella ballerina non fa più parte della vita del giovane tenore messinese. Il tutto è stato riportato dalla rubrica Sanremo Spia.

Il vincitore di Amici 18 e Valentina Vernia si sono lasciati

Sulla rubrica diretta da Dagospia si legge che Alberto Urso ha ottenuto un gran successo col brano sanremese. Un’esperienza che però affronterà senza la ormai ex fidanzata Valentina Vernia. Quindi al momento per il cantante siciliano la musica prima di tutto.

La loro storia d’amore è venuta a galla grazie ad un’intervista che lo stesso vincitore di Amici 18 aveva fatto a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva detto di frequentarsi con una ragazza e che si volevano bene. Poi l’ha menzionata rendendo felici tutti i suoi fan.

Alberto Urso pazzo per sua nonna Rosetta

Alberto Urso sta partecipando alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Il sole ad Est’. E se in tanti pensavano che questa canzone fosse dedicata a Valentina Vernia si sbagliano di grosso. Come lo stesso tenore messinese ha confessato al magazine Chi, il brano è un regalo per la persona importante della sua vita. Di chi si tratta? Ebbene sì, Urso si riferiva a nonna Rosetta.

Ovunque il ragazzo si trovi quest’ultima è il suo punto di riferimento, la sua salvezza e la sua casa. Ovviamente chi l’ascolta può dedicarla a chi vuole, non per questo l’amore è universale. Alberto aveva confessato che sua nonna è il suo faro e il suo angelo custode che lo guida in qualsiasi cosa faccia. In poche parole una le ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore.