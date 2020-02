Fiorello imita Maria De Filippi a Sanremo, lei lo chiama in diretta

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2020 si è aperta in maniera divertente grazie ad un’azzeccatissima gag di Fiorello che ha imitato Maria De Filippi.

Fiorello: i retroscena dell’imitazione di Maria De Filippi a Sanremo

Nelle settimane che ne hanno preceduto il debutto, il Festival di Sanremo è stato letteralmente bombardato di critiche. Lo stesso conduttore, Amadeus, era finito nel centro del mirino con l’accusa di sessismo verso le donne che lo avrebbero accompagnato in quest’avventura. Proprio sulla scia di questo e sui vari tentativi di boicottare le serate del settantesimo Festival della canzone italiana, Fiorello aveva fatto una scommessa.

Di cosa si tratta? Se, nella prima puntata, travestito da prete, avesse avuto un buon successo si sarebbe presentato, il giorno dopo, travestito da Maria De Filippi, regina dell’auditel in casa Mediaset. Dati gli ascolti record della prima serata, Fiorello ha mantenuto la sua promessa e ha imitato la regina della televisione.

L’imitazione di Maria De Filippi e l’inaspettata telefonata in diretta

Inutile dirlo! Nel momento stesso in cui Fiorello è apparso sopra le scale travestito da Maria De Filippi ha ricevuto una vera e propria ovazione dal pubblico. Lo showman aveva mantenuto la promessa e aveva indossato un abito nero, calze nere velate, i tacchi e una bella parrucca bionda.

Tra una battuta e l’altra, tra una risata e l’altra, Amadeus e Fiorello portano avanti lo spettacolo sul palco dell’Ariston. Improvvisamente si sente vibrare lo smartphone: è Maria De Filippi (quella vera) che sta chiamando Fiorello. “Pronto” le risponde. “Pronto” dall’altra parte, con il pubblico in visibilio. Era chiaro a tutti che a chiamare, in quel momento, in diretta, era proprio la regina di Mediaset.

Maria De Filippi si complimenta sia con Amadeus che con Fiorello per come stanno portando avanti l’avventura del Festival. Fiorello chiude con una richiesta speciale. Chiede alla De Filippi di dire “Buonasera e benvenuti alla settantesima edizione del Festival di Sanremo”. Lui avrebbe fatto il playback con la voce della vera Maria De Filippi. Un’idea geniale, ben riuscita, che ha fatto divertire il pubblico ed ha certamente dato una spinta in più allo share della puntata.