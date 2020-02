Giordana Angi aveva perso la testa per una ballerina professionista di Amici: ecco chi è [FOTO]

Giordana Angi al Festival di Sanremo 2020

Come il collega e caro amico Alberto Urso, anche Giordana Angi e una dei 24 Big che stanno gareggiando alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La ragazza è arrivata seconda ad Amici 18 confermandosi una delle cantautrici emergenti più talentuose degli ultimi tempi. La 26enne prima di approdare alla kermesse canora ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia parlando della sua prossima esperienza al Festival.

La ragazza ha detto che quando Amadeus l’ha chiamata lei è rimasta fissa per circa mezz’ora seduta sul divano a fissare il muro. In pratica era incredula del fatto di essere stata presa alla manifestazione canora. Anni prima la Angi partecipò a Sanremosocial nel 2012 ma venne scartata alla prima serata.

L’amore per la musica e i brani scritti per Pausini e Ferro

Sin da quando era piccola Giordana Angi ha avuto una grande passione per la musica. Infatti nella sua infanzia era sempre a scrivere ed ascoltare canzoni. Grazie a questo spiccato dono, la 26enne è diventata una delle autrici più apprezzate del nostro Paese.

Una dimostrazione l’ha data l’anno scorso quando ha partecipato alla 18esima edizione del Festival di Sanremo arrivando al secondo posto, dietro ad Alberto Urso. La cantautrice ha scritto brani anche per big del panorama musicale italiano come ad esempio: Tiziano Ferro e Laura Pausini.

Giordana Angi e la cotta per la ballerina Elena D’Amario

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale Giordana Angi non ha mai nascosto di provare attrazione per persone del suo stesso sesso. Qualche tempo fa, ad esempio, la cantante ha dichiarato di essere particolarmente presa per una professionista di Amici di Maria De Filippi, ovvero Elena D’Amario.

Nell’intervista la 26enne confessava che quando vedeva passare nella scuola quest’ultima a lei le si riempiva il cuore. Per la Angi la danzatrice è più che bella insinuando addirittura che non è umana. Poi la dichiarazione: “Sono veramente innamorata di lei. Secondo me è una delle donne più belle al mondo…”.