Polemica su Sanremo 2020: telespettatori delusi dalla seconda serata, ecco i motivi

Ieri, mercoledì 5 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival della canzone italiana. Sul web, però, si sta consumando una polemica in merito a quanto andato in onda in tale appuntamento di Sanremo 2020. I motivi sono molteplici, ma il più ricorrente fa riferimento alla scaletta.

Secondo la maggior parte dei telespettatori, infatti, la messa in onda è durata davvero troppo ed è stata incentrata eccessivamente sulle celebrazioni. Molti hanno accusato i vertici RAI di aver dato poco spazio al tema principale dello show, ovvero, i concorrenti in gara e le loro canzoni, ma non solo.

I telespettatori contro il Festival di Sanremo 2020: troppe celebrazioni

La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 ha generato parecchie polemiche. L’appuntamento è cominciato con il botto, dato che il pubblico è andato in delirio per il travestimento di Fiorello da Maria De Filippi. Successivamente è iniziata la gara vera e propria, partendo dalle nuove proposte, fino ai vip. A questi ultimi, però, pare sia stato assegnato un ruolo marginale, dato che la maggior parte dello show è stato dedicato ai ritorni.

Tra questi, il più atteso era quello dei Ricchi e Poveri, che dopo 40 anni sono tornati all’Ariston. Altro ritorno molto atteso è stato quello di Zucchero, avvenuto ad un orario alquanto tardo, per non parlare di Gigi D’Alessio, che dopo 20 anni ha cantato nuovamente Non dirgli mai. Alle ore 00.00 quasi, i vip ad esibirsi sono stati solo 7 e questo ha infastidito non poco i telespettatori.

Polemica sulla durata della serata

Quella di ieri sera è stata la messa in onda più lunga della storia del Festival. A causare questo allungamento dei tempi sono stati, molto probabilmente, i siparietti comici tra Amadeus e Fiorello. I due protagonisti pare abbiano perso di vista il tempo e si siano protratti troppo a lungo.

Il collegamento è terminato alle ore 1.45 circa. Polemica a parte, la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 ha determinato uno stravolgimento della classifica provvisoria. Al primo posto, infatti, adesso c’è Francesco Gabbani, seguito da Le Vibrazioni in seconda posizione e Piero Pelù. A riscuotere il minore consenso è stato il brano di Junior Cally.