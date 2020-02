“Per noi resti così…”: Lamberto Sposini commuove il web, il regalo alla figlia Matilde [FOTO]

Lamberto Sposini nominato per il Coronavirus

Negli ultimi giorni Lamberto Sposini è stato tirato in ballo per qualcosa che ha fatto in diretta tanti anni fa quando era alla guida del Tg5. In quell’occasione il giornalista spiazzò tutti i telespettatori mangiando un pollo arrosto in studio. Il motivo? Per evitare di diffondere panico quando c’era l’aviaria.

Ora è stato menzionato più volte per il Coronavirus, ovvero alcuni suoi ex colleghi hanno gustato live del cibo cinese. Ma nelle ultime ore l’ex conduttore de La vita in diretta è tornato attivo su Instagram per fare un regalo alla figlia più piccola. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni.

Matilde Sposini compie 18 anni: il regalo del padre su IG

Il 6 febbraio 2020 è un giorno speciale per Lamberto Sposini. Il motivo? Perché la figlia Matilde ha raggiunto la maggiore età. A rivelarlo è stato lo stesso ex conduttore del TG5 e del Tg1 attraverso un bellissimo post su Instagram. Il giornalista che da circa otto anni non parla più e non cammina a causa di un ictus, ha voluto fare un regalo alla piccola di casa.

In che modo? Postando una scatto della consanguinea quando era ancora molto piccola. A fare da cornice alla commovente foto un tenero messaggio: “18 anni e per noi resti così. Auguri Matilde”. L’iniziativa di Sposini è piaciuta moltissimo ai suoi follower, infatti in poco tempo hanno lasciato centinaia di likes e auguri per la figlia. (Continua dopo la foto)

Il dramma di Lamberto Sposini dopo il malore

Lamberto Sposini non appare in televisione dal 2011 ovvero da quando dietro le quinte de La vita in diretta venne colto da un improvviso malore. Sin da subito si capì che er qualcosa di grave infatti il giornalista era stato colpito da un ictus.

Sono trascorsi quasi nove anni da quell’episodio e il professionista non è più autonomo. Infatti di lui si occupano le figlie, tra cui Matilde che ha appena fatto 18 anni e l’ex moglie che, nonostante la separazione sta facendo molto per lui.