Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli annunciano il sesso del loro secondo figlio

Marco e Beatrice hanno svelato se arriverà un maschietto o una femminuccia. Hanno deciso anche come si chiamerà

Uomini e Donne: Marco e Beatrice presto genitori bis

Marco Fantini con la sua smisurata timidezza era andato a Uomini e Donne per corteggiare Anna Munafò ormai diversi anni fa.

Arrivato alla fine la tronista ha preferito scegliere il suo rivale Emanuele e la redazione ha offerto a Marco il trono. Come tronista Marco ha avuto un percorso abbastanza lineare in cui ha conosciuto Beatrice Valli.

All’inizio non l’aveva notata e non voleva uscire con lei, ma in molti continuavano a spingerlo a fare almeno un’esterna. Il loro rapporto è stato molto conflittuale, soprattutto perché lui aveva dei dubbi sulla sincerità di lei. Alla fine, però, Marco l’ha scelta regalandole delle scarpette per il suo bambino.

Infatti, Beatrice è diventata mamma molto giovane, a 17 anni. Per Marco non è mai stato un problema e piano piano ha costruito con il piccolo Alessandro un rapporto davvero molto bello. Qualche anno fa Marco e Beatrice sono diventati genitori della piccola Bianca e adesso Beatrice, a 25 anni, sta aspettando il terzo figlio, il secondo di Marco.

Maschio o femmina?

Questa terza gravidanza di Beatrice non sta andando come sperato. Infatti, ospiti a Verissimo qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista avevano confessato una certa preoccupazione per alcuni problemi di salute nei mesi precedenti ma al momento sembra stia andando tutto bene. Inoltre, davanti a Silvia Toffanin avevano svelato i nomi scelti per la creatura. Se fosse stato maschio Edoardo, Azzurra se fosse stata una femminuccia.

Ebbene, poche ore fa, alla festa organizzata appositamente per svelare il sesso del bambino, Marco e Beatrice hanno annunciato che presto arriverà una bambina, la piccola Azzurra. Presenti alla festa anche i due fratellini Alessandro e Bianca. Inoltre, a fine settembre la coppia convolerà a nozze.

Le critiche

Marco e Beatrice non hanno attraversato un momento facile qualche mese fa. Sui social molti utenti, commentando le foto e i video della loro bambina Bianca, hanno iniziato ad insultarla dicendo che era un mostro, che era davvero brutta, che non era possibile che due ragazzi bellissimi potessero avere una bambina così.

Queste critiche hanno ferito molto i genitori, ma da subito hanno replicato e hanno continuato a mostrare la loro bambina in momenti di divertimento e quotidianità.