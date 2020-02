Elettra Lamborghini a Sanremo: il gesto piccante verso il direttore RAI fa impazzire i fan (VIDEO)

Nel corso della seconda serata di Sanremo si è esibita anche Elettra Lamborghini. La sua performance era molto attesa dai telespettatori, che non vedevano l’ora di scoprire come si sarebbe comportata sul palco dell’Ariston. Ebbene, le aspettative non sono state deluse, perché la cantante si è messa sicuramente in mostra.

A parte l’outfit alquanto audace, a lasciare senza parole gli spettatori, sia in sala sia da casa, è stato il gesto compiuto nel bel mezzo della canzone di fronte al direttore RAI. Il balletto, infatti, è divenuto parecchio audace al punto da generare parecchi commenti spinti sui social, specie su Twitter e Instagram.

Il ballo sensuale di Elettra Lamborghini a Sanremo

Elettra Lamborghini è, sicuramente, un personaggio che fa sempre parlare di sé e lo ha fatto anche in occasione del Festival di Sanremo. La ragazza si è presentata con il brano Musica (e il resto scompare), un pezzo alquanto movimentato su cui l’artista non ha potuto fare a meno di ballare. La protagonista si è presentata con una tutina aderentissima color carne e delle piume su braccia e gambe.

Il look è stato, molto probabilmente, studiato di proposito per mettere in risalto le sue generose curve. Ad un certo punto, però, l’artista ha dato libero sfogo alla sua indole ed ha cominciato a twerkare davanti al direttore RAI e a tutti gli spettatori. Sui social, ovviamente, questo gesto non è passato inosservato e i commenti sono stati davvero moltissimi.

I commenti dei telespettatori

Specie su Instagram, molte pagine di gossip hanno condiviso il video lasciando ai fan l’arduo compito di commentare. Su Trash Italiano, ad esempio, è presente il video del momento in cui Elettra Lamborghini twerka sul palco di Sanremo provocando tutti i presenti. Molti utenti, infatti, hanno commentato dicendo che le prime file avessero bisogno del 118.

Altri si sono complimentati per la spontaneità dell’artista e per la sua forte emozione trapelata anche durante l’esibizione audace. Tuttavia, ci sono stati anche commenti negativi da parte di coloro che non hanno affatto apprezzato il suo comportamento. C’è, come sempre, una fetta di persone che ritiene il suo modo di essere troppo spinto e fuori luogo.