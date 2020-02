Cosa guardare in TV, un sito ce lo consiglia ogni giorno

Capita a tutti prima o poi di restare a casa una sera e di non sapere cosa fare. Tra le varie opportunità, negli ultimi anni la TV generalista ha ampliato i propri orizzonti: ci sono i vecchi e cari canali televisivi “di una volta”, così come numerose nuove proposte.

Per scegliere al meglio sono disponibili in rete siti che offrono informazioni di ogni genere, utili sia per gli appassionati che non si perdono una singola puntata del programma di cui sono veri e propri fan, sia per coloro che guardano la Tv solo sporadicamente. Uno di questi siti è Nonsoloriciclo, portale dedicato non solo al riciclo, non solo alle donne.

Commenti, recensioni, anteprime

Questo tipo di siti offre informazioni di ogni genere, a partire dalle ormai classiche anticipazioni. Non si tratta di mera curiosità, ma anche di organizzare al meglio la propria giornata, valutando quanto una specifica puntata di un programma possa esser interessante. Inoltre non tutti amano le sorprese, soprattutto quando si tratta di alcuni programmi, particolarmente controversi.

Le soap opera sono tra i programmi più ricchi di gossip e di anticipazioni; del resto i colpi di scena sono all’ordine del giorno, è bene evitare di perdersi la puntata clou della stagione perché si era impegnati in altro. Allo stesso modo le anticipazioni coinvolgono anche quei programmi in studio, come ad esempio Uomini e Donne, che sono registrati con grande anticipo rispetto al giorno della messa in onda.

Cosa vedere in TV stasera

Serve poi anche sapere cosa c’è questa sera in TV. Non tutti amano fare zapping all’impazzata, c’è anche chi preferisce organizzarsi con un buon anticipo, evitando di acquistare appositi giornaletti. Ad esempio stasera su RAI 1 gli appassionati di musica potranno godersi la lunga diretta sul Festival di Sanremo, arrivato alla sua 70° edizione.

Per chi invece si vuole dedicare al cinema, ricordiamo su RAI 2 Poltergeist, nella versione del 2015; mentre su RAI 3 sarà disponibile una commedia senza tempo “il figlio della Pantera Rosa”, perfetto se si desidera trascorrere quasi un paio di ore in allegria.

I canali Mediaset stasera

Nonostante la grande offerta di canali TV, ancora oggi chi ama guardarla ogni sera tende a prediligere i palinsesti più noti, che raggruppano la gran parte dello share di giorno in giorno. Sui canali Mediaset stasera ci propongono alcuni programmi forse in grado di spuntarla nella “guerra” allo share, che vede ovviamente il Festival della canzone italiana come principale avversario.

Su Canale 5 stasera c’è la commedia Sconnessi, del 218, con Ricky Memphis e Fabrizio Bentivoglio; su Italia1 invece andrà in onda Scappa – Get Out, un film per gli appassionati del genere horror; su Rete 4 invece una proposta più classica, il programma di politica e di attualità Dritto e Rovescio, moderato da Paolo Del Debbio.

In pratica, senza bisogno di considerare i nuovi canali TV, quelli nati negli ultimi anni, ce n’è per tutti già nei 6 canali classici. Su La7 sarà presente una nuova puntata di Piazza Pulita, altro programma di attualità particolarmente seguito.