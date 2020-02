Festival di Sanremo 2020: ecco i prezzi di biglietti e abbonamenti delle 5 serate

Il Festival di Sanremo 2020 ha, ormai, aperto i battenti, ma molti telespettatori si domandano quali siano i prezzi di biglietti e abbonamenti per guardare lo show dal vivo. Ovviamente, tutto e andato sold-out in poco tempo.

Le prevendite sono state rese disponibili a partire dall’8 gennaio e sono terminate nel giro di pochissimo tempo. Ad ogni modo, come ogni anno, è stata data la possibilità agli spettatori più affezionati di acquistare anche degli abbonamenti per tutte le serate. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono tutti i costi.

I prezzi dei biglietti del Festival di Sanremo 2020

Coloro i quali erano interessati a prendere parte alle serate del Festival di Sanremo hanno avuto la possibilità di comprare biglietti singoli o abbonamenti a prezzi differenziati. Inoltre, i costi sono stati differenti anche a seconda delle serate, ovviamente, l’ultima è quella più cara. Chi ha acquistato biglietti singoli, per le prime quattro serate ha speso:

180 euro per i posti in platea;

100 euro per quelli in galleria.

In merito alla serata finale, invece, quella di sabato 8 febbraio, i prezzi sono decisamente più elevati:

660 euro per la platea;

320 euro per la galleria.

Costi degli abbonamenti e polemiche

Ad ogni modo, coloro i quali erano intenzionati a prendere parte a tutti gli appuntamenti del Festival di Sanremo 2020, invece dei biglietti singoli, hanno pagato prezzi vantaggiosi per gli abbonamenti.

Per un posto in galleria per tutte le serate il costo è stato di 672 euro;

La platea, invece, è costata 1290 euro.

Per quanto concerne gli abbonamenti, essi sono rigorosamente nominali e non possono essere sfruttati da altre persone. Al momento dell’acquisto, infatti, è stato necessario fornire nome, cognome, data e luogo di nascita. Ai tornelli d’ingresso ogni spettatore deve mostrare un documento d’identità valido.

Come ogni anno, anche in questa occasione ci sono state numerose polemiche per quanto riguarda i costi dei biglietti e degli abbonamenti. Molti, infatti, hanno reputato decisamente elevate le cifre chieste. Nonostante i molti dissensi, però, tutti i ticket messi a disposizione sono comunque andati sold out, sintomo del fatto che in molti sono stati disposti a pagare quanto richiesto.