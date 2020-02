“Volevamo realizarlo ma ci ha lasciati…”: Carlo Conti , il lutto difficile da dimenticare [FOTO]

Carlo Conti ricorda il compleanno di Fabrizio Frizzi

In occasione del 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi gran parte dei suoi colleghi e migliori amici lo hanno voluto ricordare suo social network. Sono quasi due anni che il conduttore de L’Eredità non c’è più a causa di un’emorragia cerebrale. Un vuoto che difficilmente si potrà colmare visto che il marito di Carlotta Mantovan era un uomo garbato e sempre col sorriso.

Carlo Conti gli ha voluto dedicare un pensiero su Instagram commuovendo tutti i suoi follower. Il presentatore fiorentino, però, di recente ha rilasciato un’intervista al periodico di gossip Nuovo facendo un bilancio della sua vita. In poche parole il padrone di casa de La Corrida che prenderà il via tra un paio di settimane, voleva realizzare qualcosa insieme ad Antonella Clerici e al compianto Frizzi, ma purtroppo non hanno fatto in tempo.

Il progetto insieme alla Clerici poi sfumato a causa della morte di Frizzi

Intervistato tempo fa dal settimanale Nuovo, Carlo Conti ha rivelato che lui e Antonella volevano fare un’edizione de I Migliori Anni insieme al loro caro amico Fabrizio Frizzi. Purtroppo, però, non hanno potuto realizzare quest’idea perché il conduttore de L’Eredità è venuto a mancare. “Magari in futuro potremmo pensarci noi due da soli…”, ha detto l’artista toscano.

Mentre in occasione del 62esimo compleanno del marito di Carlotta Mantovan, Conti ha postato uno scatto sul suo account Instagram. Nella foto in questione lo si vede al fianco di Fabrizio all’interno dello studio de L’Eredità. Al fianco il seguente messaggio: “5 febbraio il giorno del tuo compleanno… Fabri sei sempre nei nostri cuori”. (Continua dopo il post)

Il centro Dear dedicato a Fabrizio Frizzi

L’iniziativa di Carlo Conti è stata apprezzata dai follower che hanno sommerso il post di likes a auguri per il compianto Fabrizio Frizzi. E a quest’ultimo più di un anno fa è stato intitolato il centro Dear Rai di Roma, dove sono contenuti gli studi di Domenica In, Vieni da me, la stessa Eredità e anche quelli de La Corrida e Tale e Quale Show.

Ritornando al compleanno di Frizzi anche la collega Antonella Clerici lo ha voluto ricordare con una commovente foto postata sul suo profilo IG con tanto di dedica. Parole apprezzate dal popolo del web.