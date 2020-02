Grande Fratello Vip, il confessionale di Antonella Elia a mente fredda sul fidanzato: ‘Lo farò nero’

Antonella Elia ha parlato della situazione creata dal fidanzato Pietro che ha rivisto la sua ex mentre lei si trova nella Casa. Ecco le ultime dichiarazioni

Grande Fratello Vip: il fidanzato di Antonella Elia rivede la sua ex

Lunedì 3 febbraio in diretta su Canale 5 nella nona puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Elia delle foto. Il suo fidanzato Pietro è stato paparazzato dal settimanale Nuovo in compagnia della sua ex Fiore Argento. Nelle immagini si vede un abbraccio e loro mano nella mano. Antonella di primo impatto ha ironizzato sulla vicenda dicendo che si sarebbe avvicinata ad Aristide nella Casa.

Poi, durante la notte, ha avuto uno sfogo più spontaneo dicendo di non riuscire a capire come mai Pietro abbia rivisto la sua ex. Infatti, lui le ha sempre vietato di avere ancora rapporti con i suoi ex. Antonella, però, voleva prendersi del tempo per riflettere.

Lo sfogo in confessionale

Ad Antonella Elia è stata data la possibilità di trascorrere una notte nella suite. Tra un letto pieno di cuscini, varietà di cibo e una vasca idromassaggio ha avuto modo di ragionare per tanto tempo sulla situazione e in confessionale ha detto qualcosa di più.

Innanzitutto, anche se Pietro ha visto Fiore Argento per lavoro (ipotesi fatta da Antonella dopo la puntata), qualcosa non le torna. Lei non si sente di accusarlo di qualcosa, ma quello che non riesce a capire è perché Pietro l’abbia incontrata proprio in questo periodo in cui lei è impegnata con il reality.

Indipendentemente da quello che lui le dirà quando si rivedranno, Antonella ha promesso di “farlo nero”, di fargliela pagare da subito. Come cambierà il suo comportamento nella Casa del Grande Fratello Vip? Cosa ne pensate di questa storia?

Il GF Vip di Antonella Elia

Antonella non ha un carattere facile e Alfonso Signorini aveva promesso scintille con lei come concorrente del reality. All’inizio ha avuto diversi scontri con Fernanda Lessa, poi risolti. Adesso sembra che Antonella sia in conflitto con Adriana Volpe trovandola falsa e giocatrice.

In generale, però, nella Casa è molto amata e apprezzata e nessuno l’ha ancora nominata per vedere che cosa ne pensa il pubblico. Nel web la maggior parte degli utenti sembra apprezzare la sua schiettezza. Voi che cosa pensate di lei?