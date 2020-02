“Mi hanno rubato tutto…”: Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro! sconvolta, furtro in auto [FOTO]

Brutto episodio per Francesca Brambilla

Brutta disavventura per una protagonista di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Stiamo parlando di Francesca Brambilla, ovvero la ‘Bona Sorte’ che su Instagram si è sfogata in questa maniera: “Sempre peggio l’Italia. Ma dove finiremo…dove!”. Per quale motivo? Purtroppo nella serata di martedì, la modella ha subito un furto in pieno centro nella Capitale.

I ladri le hanno scassato i vetri del suo suv rubandole tutti gli oggetti personali

La 28enne Francesca Bambrilla si è voluta sfogare con i propri follower di Instagram mostrando le foto e raccontando cosa le è accaduto qualche sera fa al centro di Roma. L’a ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro! è stata vittima di un furto, per questo motivo ha voluto polemizzare sul social network lamentandosi che nella Capitale non c’è più sicurezza. Negli scatti è possibile vedere il suo suv danneggiato dai ladri e dei vetri infranti.

Stando ad una prima ricostruzione, la protagonista del game show di Paolo Bonolis si trovava nel centro di Roma verso le otto e mezzo di sera quando, sconosciuti, hanno sfondato il finestrino posteriore del suo fuoristrada, sottraendole tutto ciò che si trovava all’interno dell’abitacolo. Quindi sono stati rubati: uno zainetto personale con oggetti di valore e anche alcuni vestiti.

Lo sfogo della ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro!

Questo brutta vicenda ha lasciato l’amaro in bocca alla bella Francesca Bambrilla che ha trovato la popolarità grazie ad Avanti un altro!. Per questo motivo si è affidata a Instagram per dire la sua. Dopo aver raccontato la dinamica dei fatti e il luogo dove si trovava nella Capitale, la ‘Bona Sorte’ ha postato tra le Stories anche le foto che dimostrano il furto con scasso nel suo suv.

Poi l’appello, ovvero è disposta ad offrire una buona ricompensa a chi sarà in grado di ritrovarle gli effetti personali. “Almeno gli oggetti che mi erano stati regalati dai miei nonni”, ha concluso la protagonista del quiz tv di Canale 5. Ecco gli scatti in questione: