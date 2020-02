‘L’intervento è riuscito ma…’: Uomini e Donne, Francesca Del Taglia operata d’urgenza (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne operata d’urgenza

Brutto periodo per Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I fan appassionati id Maria De Filippi e del noto dating hanno avuto modo di conoscere la giovane durante il trono di Eugenio Colombo. La coppia dal 2013, precisamente da quando si è scelta, ha dato alla luce due bambini e oggi sono una splendia famiglia. Poche ore fa, però, l’ex corteggiatrice ha postato distesa s un letto d’ospedale. Cosa è successo?

Delicata operazione per Francesca De Taglia

Già qualche anno fa Francesca Del Taglia ha dovuto subire un delicato intervento al seno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però è riuscita a superare il tutto grazie all’amore del uso compagno ma anche all’affetto dei fan che non l’hanno mai lasciata sola.

La giovane imprenditrice, purtroppo, poche ore si è dovuta sottoporre ancora una volta ad una operazione. Questa volta ha tolto un ernia e ha chiuso i retti addominali. Fortunatamente, non c’è stato bisogno di un’addominoplastica completa ma solo ridotta in quanto i muscoli hanno reagito bene. I medici le hanno assicurato che tutto è andato bene e per ora deve solo risposare.

Con un’ immagine postata su Instagram, Francesca ha rassicurato tutti i suoi seguaci affermando che presto ritornerà a casa dai suoi figli più forte e più bella di prima. (Continua dopo il post)

Le critiche sui social

Francesca Del Taglia come tante altre sue colleghe, è finita nel mirino di un hater per la sua forma fisica. Dopo aver pubblicato uno scatto che la ritrae tra le braccia di Eugenio in Piazza della Signoria a Firenze, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è dovuta confrontare con il giudizio poco delicato di uno dei suoi detrattori. ‘Il leone da tastiera’ ha criticato la giovane per il suo peso chiedendosi come Colombo sia riuscito ad alzarla da terra.

Un commento a dir poco insignificante che ha fatto arrabbiare non solo la Del Taglia ma anche i suoi seguaci. Dopo aver letto l’insulto, tanti si sono schierati dalla parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ,invitandola a non prestare troppa attenzione ai giudizi inutili delle persone invidiose.