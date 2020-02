Striscia la Notizia lancia lo scoop mettendo nei ‘guai’ Amadeus e il Festival di Sanremo

Striscia la Notizia piomba a Sanremo

Anche quest’anno Striscia la Notizia si sta occupando del Festival di Sanremo giunto alla 70esima edizione. Nella fattispecie al tg satirico è sembrata molto strana la passerella sul red carpet di Amadeus ed Emma Marrone che li porta dal Teatro Ariston a Piazza Colombo.

Infatti lì era allestito per la prima volta nella storia della kermesse canora un palco denominato ‘Nutella Stage’. In poche parole il programma Mediaset di Canale 5 ha insinuato che la camminata di i due artisti era solo un pretesto per fare pubblicità al marchio che produce crema di nocciole.

Infatti lungo il percorso erano affissi una serie di cartelloni riprese dalle telecamere di Rai Uno. Ma anche se fosse, quale sarebbe il problema? Perché la trasmissione di Antonio Ricci ha sollevato il caso? La risposta è solo una, lo sponsor principale della manifestazione sanremese è solo Tim.

Passeggiata per pubblicizzare la Nutella?

Striscia la Notizia si è recata in prima persona a Sanremo per parlare di questa vicenda. Infatti nel sevizio si dice che la passeggiata di Amadeus ed Emma è sembrata un pretesto per far vedere i cartelloni con la scritta ‘Nutella’ sulle transenne. Affermazioni dette dallo stesso ha onorevole Paolo Tiramani, membro della Commissione Vigilanza Rai: “Tim è lo sponsor principale, ma sembrava più un Nutella party”.

A dire il vero gli striscioni di Nutella erano in qualsiasi angolazione, una vera e propria sovraesposizione pubblicitaria. Ora c’è da vedere se questa iniziativa è corretta o no. Il tg satirico di Antonio Ricci ha promesso che continuerà ad occuparsi di questa vicenda.

Il grande successo del Festival di Sanremo 2020

Nonostante le polemiche sollevate da Striscia la Notizia su Riki e ora sul ‘Nutella Stage’, la 70esima edizione del Festival di Sanremo continua a macinare successi. Infatti la proma serata è stata seguita da oltre 10 milioni di telespettatori e il 52% di hare. La seconda puntata è aumentata in termini di share col 53,3%. In poche parole Amadeus ha superato i suoi colleghi Carlo Conti e Claudio Baglioni.