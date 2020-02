Pace fatta tra Mara Venier e Barbara D’Urso: “Ci siamo incontrate sul treno e…”

Per mesi ha tenuto banco il gossip inerente un possibile litigio avvenuto tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Da quando la veneziana è tornata in RAI alla conduzione di Domenica In, infatti, tra le due donne pare essere nato un certo attrito. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista con il settimanale Oggi, zia Mara ha svelato tutto.

La donna ha ammesso l’esistenza di alcuni dissapori con la napoletana, tuttavia, adesso sembra regnare il sereno. A chiarire definitivamente la situazione tra le due pare sia stato un incontro fortuito in treno. Fu quella l’occasione nella quale le due conduttrici si incontrarono e sancirono la pace. Ecco cosa è accaduto.

La Venier e Barbara D’Urso si sono chiarite

Barbara D’Urso e Mara Venier sono due icone della televisione italiana. Avere tutto questo successo, ed essere schierate su due reti opposte, ha favorito l’insorgere di alcuni malcontenti reciproci. La conduttrice RAI ha svelato di aver avuto degli screzi con la sua collega, i quali sono stati ampiamente superati.

Le due donne, infatti, si sono incontrate su di un treno e, in quella occasione, si sono riunite in un caloroso abbraccio. In quel momento si chiarirono su molte cose, come ad esempio la questione dei presunti like della Venier ad alcuni commenti contro la D’Urso.

Su questo tema, la veneziana ha smentito categoricamente di essere stata lei. Purtroppo, non vedendoci molto bene, spesso le capita di mettere mi piace anche a contenuti a caso. La padrona di casa di Domenica Ina ha detto che sia lei sia la sua antagonista di rete sono due persone troppo intelligenti per farsi la guerra a colpi di share.

Dopo il chiarimento, Mara si prepara per Sanremo

A quanto pare, dunque, i rumors circa la lite tra Barbara D’Urso e Mara Venier erano fondati, tuttavia, adesso sembra tutto appianato. Nel proseguire dell’intervista, poi, la sessantanovenne ha commentato la sua imminente presenza al Festival di Sanremo e, su questo tema, ha detto di essere molto tranquilla.

Il presenziare sul palco dell’Ariston in qualità di ospite non le genera molto turbamento. Completamente diverso, invece, sarebbe il suo atteggiamento se dovesse condurre il Festival. In quel caso, infatti, l’agitazione sarebbe molto più elevata.