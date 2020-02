Francesco Gabbani superdotato? Il dettaglio non sfugge al pubblico di Sanremo

Un dettaglio piccante sul cantante non sfugge al pubblico di Sanremo

Francesco Gabbani abbiamo avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo grazie alla sua ‘Occidentalis Karma’, diventata un vero e proprio tormentone qualche anno fa. Il cantante con la sua ironia riesce sempre a toccare tematiche importanti, arrivando però dritto nel cuore del pubblico.

Dopo la vittoria a Sanremo del 2017, il giovane ieri sera è ritornato sul palco dell’Ariston con un nuovo brano ‘Viceversa’. Oltre alla sua grande esibizione e al suo talento in tanti hanno notato un dettaglio piccante che non è rimasto di certo inosservato.

Francesco Gabbani non lascia dubbi,

Nelle ultime ore, un pettegolezzo si è accanito su Francesco Gabbani. Ieri si è acceso per un gossip riguardante le sue apparenti dimensioni intime. La foto incriminata infatti lascerebbe pochi dubbi, ma il cantante non ha ne smentito e ne certificato il rumors, divertendosi anche lui in prima persona.

Qualcuno che potrebbe svelarci la verità ci sarebbe ma per ora ha preferito tacere. Si tratta della sua fidanzata e tatuatrice di fiducia, Dalila Iardella e proprio a lei Francesco le ha dedicato molte canzoni. Ecco la foto incriminata:

Il ritorno al Festival di Sanremo 2020

Proprio poche ore fa, Eleonora Daniele con il suo programma Storie Italiane ha intervistato Francesco Gabbani. La conduttrice nelle ultime ore si sta occupando ovviamente del Festival di Sanremo e insieme ai propri ospiti in studio commentano tra critiche ed elogi le serate precedenti.

In modo particolare, la giovane mamma, nella puntata di oggi si è soffermata molto su Francesco chiedendogli quali sono state le sensazioni provate sul palco durante l’esibizione di Viceversa.

Gabbani per la seconda volta ha calcato il palco dell’Ariston e lui stesso ha spiegato che è come se fosse stata la prima volta. Reduce già da due festival, il cantante ha affermato che le emozioni e le sensazioni che si provano a Sanremo sono diverse dalle altre. Nel cuore porta ancora la vittoria del 2017, ma ora bisogna andare avanti e presentare al pubblico novità e nuovi progetti.